Quem merece mais espaço? LANCE! traz números e curiosidades sobre os volantes do Flamengo

Antes mesmo de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu, Paulo Sousa já havia indicado que deseja a contratação de um volante "box-to-box" para otimizar o seu modelo de jogo no Flamengo. O pedido ainda não foi atendido, e o técnico tem revezado a dupla de meio-campistas, como tem feito em quase todos os setores, aliás. Agora, o Mister terá o maior tempo, desde que estreou, para escalar os jogadores para o próximo jogo, que já será pelas finais do Carioca.

Andreas Pereira, Willian Arão, João Gomes, Thiago Maia e Diego Ribas são os principais postulantes ao setor, cuja concorrência está aberta, principalmente, para deixar os atletas "motivados e positivos", conforme sublinhou Paulo Sousa. O técnico falou sobre o tema quando questionado sobre Gomes e Andreas:

- João e Andreas são jogadores muito parecidos, com capacidade de transição e dinâmica de jogo. O João com maior capacidade de duelos, de confrontos diretos onde podemos ter superioridade física. Mas na dinâmica ambos são muito parecidos. A nível de meio de campo são os jogadores mais parecidos. No momento do Andreas, é importante jogar e reativar. É um jogador de influência na equipe. Infelizmente, há aspectos que fizeram com que a sinergia entre ele e o público não seja a melhor. Precisamos de todos os jogadores motivados e positivos - comentou.

Confira a minutagem no Carioca e a situação dos postulantes à vaga (em negrito estão os maiores quesitos entre eles):

Jogos - 7 (7 como titular) Minutos em campo - 514Cartões amarelos - 3Gols - 0Assistências - 0Passes certos - 239 (média de 34.1 por jogo)​Desarmes certos - 9 (média de 1.29 por jogo)Lançamentos certos - 6Finalizações certas - 4

Jogos - 10 (6 como titular) Minutos em campo - 648Cartões amarelos - 1Gols - 2Assistências - 2Passes certos - 305 (média de 30.5 por jogo)​Desarmes certos - 12 (média de 1.20 por jogo)Lançamentos certos - 9 Finalizações certas - 2

Jogos - 11 (6 como titular)Minutos em campo - 557Cartões amarelos - 3Gols - 0Assistências - 0Passes certos - 243 (média de 22 por jogo)​Desarmes certos - 27 (média de 2.45 por jogo)Lançamentos certos - 0 Finalizações certas - 0

Jogos - 3 (3 como titular)Minutos em campo - 219Cartões amarelos - 0Gols - 0Assistências - 0Passes certos - 108 (média de 36 por jogo)​Desarmes certos - 8 (média de 2.67 por jogo)Lançamentos certos - 2 Finalizações certas - 0

Jogos - 5 (2 como titular)Minutos em campo - 218Cartões amarelos - 1Gols - 1Assistências - 0Passes certos - 114 (média de 22.8 por jogo)​Desarmes certos - 5 (média de 1 por jogo)Lançamentos certos - 5Finalizações certas - 2

AS DUPLAS (OU TRIOS) DE VOLANTES NA ERA PAULO SOUSA

Flamengo 3x0 Boavista (3ª rodada do Carioca)- João Gomes (Willian Arão, 16'/2ºT) e Thiago Maia.

Flamengo 0x1 Fluminense (4ª rodada do Carioca)- Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes, 15'/2ºT) e Diego.

Flamengo 2x1 Audax (5ª rodada do Carioca)- Andreas Pereira e Thiago Maia (Willian Arão, 13'/2ºT).

Flamengo 5x0 Nova Iguaçu (6º rodada do Carioca)- Willian Arão e João Gomes (Diego, 15'/2ºT).

Madureira 1x2 Flamengo (7ª rodada do Carioca)- João Gomes, Andreas Pereira (Willian Arão, 39'/1ºT) e Diego.

Botafogo 1x3 Flamengo (8ª rodada do Carioca)- Willian Arão (João Gomes, 20'/2ºT) e Andreas Pereira.

Flamengo 2x2 Resende (9ª rodada do Carioca)- João Gomes (Willian Arão, intervalo) e Andreas Pereira.

Flamengo 2x1 Vasco (10ª rodada do Carioca)- Willian Arão e Andreas Pereira (João Gomes, 12'/2º).

Bangu 0x6 Flamengo (11ª rodada do Carioca)- Thiago Maia (Matheus França, 26'/2ºT) e João Gomes (Diego, Intervalo).

Vasco 0x1 Flamengo (Ida da semifinal do Carioca)- Willian Arão e Andreas Pereira (João Gomes, 14'/2ºT).

Flamengo 1x0 Vasco (Volta da semifinal do Carioca)- Willian Arão e João Gomes.

DUPLA MAIS UTILIZADA NO CARIOCÃO:

- Willian Arão e Andreas Pereira (3 jogos iniciando como titulares)

> Veja a tabela do Cariocão

QUEM JOGARÁ O PRÓXIMO JOGO?

Tratando-se do Paulo Sousa, dá para esperar qualquer combinação dentro do esquema com três zagueiros, o seu predileto no trabalho pelo Fla, em que tem escalado dois volantes lado a lado. O treinador ainda terá seis dias até o jogo de ida na final do Carioca, a ser realizado na próxima quinta-feira (31), no Maracanã, contra Fluminense ou Botafogo. A conferir se pintará alguma novidade ou Arão e Andreas, quem mais atuaram juntos, serão os titulares.

E você, torcedor, prefere qual dupla no meio-campo rubro-negro? Diga nos comentários!