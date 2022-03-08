Quem foram os melhores e os piores até aqui? Confira as médias das atuações do elenco do Vasco

Chegamos à reta final do Campeonato Carioca. A primeira competição da versão 2022 do Vasco, que se prepara - e não é novidade - para o objetivo maior: a Série B do Campeonato Brasileiro. E para esta missão, avaliar o elenco é elementar. Em treinos e em jogos. Nas partidas, este LANCE! também dá notas às atuações dos jogadores, e apresenta as médias dos desempenhos dos atletas até aqui.Foram 26 os jogadores testados até o momento: um goleiro, quatro laterais, quatro zagueiros, seis volantes, oito meias-atacantes (inclusive pontas) e três centroavantes. Já o critério do L! nas notas aplicadas é de ter 6 como valor de partida e eventuais alterações de meio em meio ponto. De modo geral, autor de gol ganha um ponto, quem dá assistência ganha meio, assim como falhas defensivas têm pesos similares para perda de pontos.

Neste contexto, uma média acima de 7 diante de grande amostragem é rara; acima de 6 pode ser considerada positiva; quase 6 também não é, necessariamente, negativa. Nos 11 jogos até aqui, os jogadores que têm as melhores médias são Thiago Rodrigues, Nene, Gabriel Pec e Raniel. Do outro lado, mesmo com poucos jogos, Léo Matos e Galarza se destacam negativamente.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Confira abaixo as médias e os números de jogos de cada jogador utilizado pelo Vasco em 2022. Para este cálculo, a reportagem não utilizou o número de jogos nos quais os atletas não receberam nota. Isso porque, para isso acontecer, eles estiveram poucos minutos em campo:

Thiago Rodrigues: 6,45 em 11 jogosWeverton: 5,27 em nove jogos.Léo Matos: 4,66 em três jogos.Ulisses: 5,83 em nove jogos.Anderson Conceição: 5,9 em 11 jogos.Cangá: 5,83 em três jogos.Quintero: 5,5 em dois jogos.Edimar: 5,09 em 11 jogos.Riquelme: 5,5 em quatro jogos.Yuri Lara: 6,0 em dois jogosZé Gabriel: 5,5 em quatro jogos.Andrey: 5,5 em dois jogos.Galarza: 4,9 em cinco jogos.Matheus Barbosa: 5,22 em nove jogos.Juninho: 5,85 em dez jogos.Nene: 6,55 em nove jogos.Luiz Henrique: 5,33 em três jogos.MT: 5,5 em dois jogos.Isaque: 5,25 em dois jogos.Laranjeira: 5,6 em três jogos.Bruno Nazário: 5,62 em oito jogos.Gabriel Pec: 6,13 em 11 jogos.Sánchez: 5,5 em quatro jogos.Getúlio: 5,7 em dez jogos.Raniel: 6,09 em 11 jogos.Figueiredo: 5,6 em três jogos.