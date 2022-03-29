Quem fica no pódio? Os destaques, decepções e surpresas do Botafogo na campanha no Carioca

A caminhada do Botafogo no Campeonato Carioca chegou ao fim no último domingo. O Alvinegro superou o Fluminense por 2 a 1, mas o Tricolor tinha a vantagem da igualdade no placar agregado - venceu por 1 a 0 no jogo de ida - por melhor campanha na Taça Guanabara.+ Prazer, Erison! Atacante do Botafogo mostra credenciais e se despede como artilheiro do Carioca

O torneio foi o "período de transição" entre o Botafogo do modelo associativo para a entrada da SAF. John Textor, inclusive, oficializou a compra de 90% do clube durante a competição. Portanto, o clube deve passar por significativas mudanças a partir de agora - não à toa, seis reforços já foram confirmados visando o Campeonato Brasileiro, além do técnico Luís Castro.

Inspirado no "Jogo da Discórdia" do "BBB", o LANCE! mostra o pódio dos jogadores do Botafogo de acordo com as atuações nesse Campeonato Carioca. Os destaques positivos, negativos e quem surpreendeu. Confira! QUEM SAI COM MORAL

1. Daniel Borges​Foi o jogador mais regular do Botafogo na campanha do Carioca. É até difícil citar um jogo ruim do camisa 20 no Estadual - aparece com atuações corretas com frequência e faz o "feijão com arroz", tendo desempenhos sólidos no flanco direito da defesa.

Daniel até mesmo se destacou no ataque - algo que não aconteceu na última Série B. O lateral foi eliminado como líder de assistências do Carioca: foram cinco passes que resultaram em gols. Ele, inclusive, está a um de igualar a melhor temporada da carreira - teve seis assistências em 2020 somando América-MG e Mirassol.

2. Erison'El Toro' mostrou um cartão de visitas de impacto. O atacante chegou com pouco holofote: contratação vinda do XV de Piracicaba após se destacar pelo Brasil de Pelotas na última Série B. Ele parece não ter sentido a pressão de atuar pelo Botafogo e marcou oito gols em 12 jogos.

O camisa 89 é o artilheiro do Carioca com oito gols ao lado de Gabi - o atacante do Flamengo ainda jogará as finais e pode ultrapassa-lo. De qualquer forma, a força física e a calma na hora de finalizar são atributos interessantes a serem observados em Erison, um dos grandes personagens na semifinal contra o Fluminense no Maracanã.

+ Lucas Fernandes: busca por nomes 'fora dos holofotes' no Botafogo se justifica para melhorar o elenco

3. Matheus NascimentoNa pressão de assumir a responsabilidade de ser o camisa 9 do Botafogo após saídas no setor, o jovem de 18 anos deixou boas impressões. Foram cinco gols marcadas e atuações positivas: jogo fora da área, saída da área e passes aos companheiros. Já é a temporada mais artilheira do jovem como profissional.

+ Torcedor 'maluco', Textor nos braços da torcida e pedidos por Zahavi: a chegada de Luís Castro ao Botafogo

2. BarretoA boa impressão na Série B do ano passado não continuou pelo desempenho do 'Pitbull' no Carioca. Outrora destaque na proteção aos zagueiros, o volante mostrou dificuldade de proteger o miolo de defesa e, mais ainda, para dar dinâmica ao jogo do Alvinegro. Barreto não foi um volante lá chegado a ter a bola no pé e facilitar a saída de bola.

+ Botafogo oficializa proposta por Eran Zahavi, atacante do PSV

2. Philipe SampaioForam apenas dois jogos, mas a primeira impressão de Sampaio é animadora. O 'zagueiro-zagueiro' não deixa nada para trás, é firme na marcação e dá sinais de que será um líder dentro e fora dos gramados. Nos dois jogos contra o Fluminense, nas semifinais do Carioca, não sofreu dribles.

3. Kayque​O camisa 62, após dois empréstimos sem fazer barulho, finalmente deu sinais de que pode render. A reta final de Estadual foi interessante: jogando como segundo volante, teve liberdade para sair jogando e mostrou que a ocupação de espaços no meio-campo é uma qualidade individual. O contrato de empréstimo com o Nova Iguaçu acaba em 30 de junho.