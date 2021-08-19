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Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo após 1º turno do Brasileirão

Alvinegro termina primeira metade da Série B do Campeonato Brasileiro sonhando com  G4; LANCE! mostra números e quem se destacou neste período...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Passado o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue vivo na briga pelo G4: a equipe comandada por Enderson Moreira tem 29 pontos após 19 partidas jogadas e o empate em 1 a 1 sobre o Guarani, na última quarta-feira.
+ Análise: segundo tempo ruim custa mais um resultado negativo para o Botafogo na Série B
Apesar de ser um dos piores visitantes do Brasileirão, o Alvinegro "compensou" atuando em seus domínios, com uma campanha de amplo destaque dentro de casa. O resultado disto é a equipe na 8ª colocação, a dois pontos do Goiás, primeiro time no G4.
Mas, individualmente, quem foi bem? O Botafogo passou por mudanças radicais durante este período: da saída de Marcelo Chamusca a chegada de Enderson Moreira, o LANCE! mostra números de estatísticas individuais dos jogadores do Alvinegro após o primeiro turno do Brasileirão. Os dados são do portal "Footstats".
+ Enderson supera campanha de Chamusca com o BotafogoQUEM MAIS PARTICIPA​A maior parte dos gols do Botafogo neste período tiveram um protagonista: Rafael Navarro. Ele é o jogador com mais participações diretas em bolas na rede no Alvinegro: onze ao todo - divididos em cinco gols e seis assistências. O camisa 99, inclusive, é o segundo atleta em toda a Série B neste quesito, atrás apenas de Régis, do Guarani, com 12.
+ Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra
Gols​Chay - 7Rafael Navarro - 5Marco Antônio e Diego Gonçalves - 3
Assistências​Rafael Navarro - 6Warley - 3​Daniel Borges - 2
Passes certosKanu - 673 (96,1% de acerto)​Daniel Borges - 588 (87,7%)​Gilvan - 515 (95%)
Cruzamentos certosChay - 22Warley - 11Marco Antônio - 10
Cruzamentos errados​Chay - 73​Daniel Borges - 48​Marco Antônio - 31
Lançamentos​Diego Loureiro - 48​Gilvan - 26Kanu - 24Finalizações​Rafael Navarro - 42 (21 certas e 21 erradas)​Chay - 39 (16 certas e 23 erradas)​Diego Gonçalves - 34 (19 certas e 15 erradas)
Interceptações​Gilvan - 11Guilherme Santos - 10​Chay - 9​​Rebatidas/Cortes​Gilvan - 153​Kanu - 119​Guilherme Santos - 49
Faltas cometidas​Rafael Navarro - 35Diego Gonçalves - 29​Barreto - 27
Faltas sofridas​Rafael Navarro - 49Marco Antônio - 41​Chay - 28
Impedimentos​Diego Gonçalves - 15Rafael Navarro - 10​Gilvan - 5
Perda da posse de bola​Rafael Navarro - 91​Chay - 79​Diego Gonçalves - 62

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