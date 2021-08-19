Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo após 1º turno do Brasileirão

Passado o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo segue vivo na briga pelo G4: a equipe comandada por Enderson Moreira tem 29 pontos após 19 partidas jogadas e o empate em 1 a 1 sobre o Guarani, na última quarta-feira.
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Apesar de ser um dos piores visitantes do Brasileirão, o Alvinegro "compensou" atuando em seus domínios, com uma campanha de amplo destaque dentro de casa. O resultado disto é a equipe na 8ª colocação, a dois pontos do Goiás, primeiro time no G4.
Mas, individualmente, quem foi bem? O Botafogo passou por mudanças radicais durante este período: da saída de Marcelo Chamusca a chegada de Enderson Moreira, o LANCE! mostra números de estatísticas individuais dos jogadores do Alvinegro após o primeiro turno do Brasileirão. Os dados são do portal "Footstats".
+ Enderson supera campanha de Chamusca com o BotafogoQUEM MAIS PARTICIPAA maior parte dos gols do Botafogo neste período tiveram um protagonista: Rafael Navarro. Ele é o jogador com mais participações diretas em bolas na rede no Alvinegro: onze ao todo - divididos em cinco gols e seis assistências. O camisa 99, inclusive, é o segundo atleta em toda a Série B neste quesito, atrás apenas de Régis, do Guarani, com 12.
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GolsChay - 7Rafael Navarro - 5Marco Antônio e Diego Gonçalves - 3
AssistênciasRafael Navarro - 6Warley - 3Daniel Borges - 2
Passes certosKanu - 673 (96,1% de acerto)Daniel Borges - 588 (87,7%)Gilvan - 515 (95%)
Cruzamentos certosChay - 22Warley - 11Marco Antônio - 10
Cruzamentos erradosChay - 73Daniel Borges - 48Marco Antônio - 31
LançamentosDiego Loureiro - 48Gilvan - 26Kanu - 24FinalizaçõesRafael Navarro - 42 (21 certas e 21 erradas)Chay - 39 (16 certas e 23 erradas)Diego Gonçalves - 34 (19 certas e 15 erradas)
InterceptaçõesGilvan - 11Guilherme Santos - 10Chay - 9Rebatidas/CortesGilvan - 153Kanu - 119Guilherme Santos - 49
Faltas cometidasRafael Navarro - 35Diego Gonçalves - 29Barreto - 27
Faltas sofridasRafael Navarro - 49Marco Antônio - 41Chay - 28
ImpedimentosDiego Gonçalves - 15Rafael Navarro - 10Gilvan - 5
Perda da posse de bolaRafael Navarro - 91Chay - 79Diego Gonçalves - 62