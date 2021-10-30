Quem entra no lugar de Chay? Botafogo tem diferentes opções para substituir o meia

Crédito: Montagem Lance! Fotos: Vitor Silva / Botafogo

Como substituir um meia com oito gols e sete assistências na reta final da temporada? Essa é uma das dúvidas que passam pela cabeça de Enderson Moreira, técnico do Botafogo. O Alvinegro não poderá contar com Chay, que teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito, nas próximas rodadas da Série B do Brasileirão.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

O Botafogo não trabalha com prazos, mas é praticamente certo que Chay fique fora das partidas contra Confiança, na próxima quarta-feira, e diante do Vasco, no domingo.

Enderson Moreira tem diferentes opções para a vaga do camisa 14. Desde manter o esquema tático que vem aparecendo nos jogos a fazer uma mudança na maneira como o time se comporta em campo, vários jogadores aparecem como postulantes a substitutos para Chay. O LANCE! explica.MARCO ANTÔNIOComumente titular do Botafogo, o camisa 70 geralmente joga pelos lados do campo, mas também pode cumprir a função de meia central - inclusive, ele foi o escolhido a entrar no lugar de Chay na partida contra o Goiás, quando o camisa 14 se lesionou.

Marco Antônio chegou a atuar nesta posição no início da temporada com Marcelo Chamusca, mas não rendeu perto do que joga atuando pelos lados, a posição de origem. Como é um jogador que gosta de correr no espaço vazio e longos corredores, teve mais afinidade com a lateral do campo.

LUIZ HENRIQUEOpção que não muda o esquema do Botafogo no sentido tático. Assim como Chay, Luiz Henrique é um meia avançado e, em tese, o 4-2-3-1 seria mantido. É claro que os dois possuem características diferentes - Luiz, por exemplo, é um atleta de mais posse de bola e não ataque aos buracos da defesa.

O Botafogo também jogou em um esquema com três volantes durante o Campeonato Carioca - à época, Luís Oyama não estava no clube. Nessas ocasiões, as atuações de Pedro Castro, por chegar de trás com espaço para pisar na área, foram potencializadas.

JUNINHOUm dos melhores jogadores do time sub-20 na temporada, Juninho é um jogador pedido pela torcida com frequência na rotina da equipe profissional. Até agora, contudo, isto não aconteceu: ele ficou apenas no banco em jogos do Estadual, no começo da temporada.

Juninho é o líder de assistências da equipe sub-20 do Alvinegro em 2021 e, por ser um meia clássico, também manteria a estrutura tática atual da equipe de Enderson Moreira.

RONALD​Em uma alternativa ainda mais ofensiva, Enderson pode optar em substituir Chay com um atacante de velocidade. Ronald, que recentemente voltou de lesão, é a opção que aparece de imediato neste caso.