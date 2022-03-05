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Queda de energia cancela a partida entre Ferroviária e Santos

Chuva que caiu na cidade de Araraquara impediu a realização do confronto neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 20:03

Publicado em 05 de Março de 2022 às 20:03

A partida entre Ferroviária e Santos, que aconteceria na noite deste sábado, foi cancelada devido a uma queda de energia na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O confronto deve ser confirmado pela Federação Paulista de Futebol para o dia 16 de março.
Antes do horário marcado para o início do confronto (18h30min), uma forte chuva de granizo caiu na cidade de Araraquara e, além de deixar o campo alagado, provocou uma queda de energia em toda a região da Arena da Fonte Luminosa.
Os clubes chegaram a subir ao gramado para o protocolo de início do jogo, mas após alguns minutos voltaram para o vestiário. Pouco depois das 19 horas, a iluminação começou a voltar na Arena e a partida foi remarcada para às 20 horas.
O Santos subiu novamente ao gramado às 19h30min para iniciar o aquecimento, mas uma nova queda de iluminação deixou o estádio às escuras. Depois de alguns minutos, a organização decidiu adiar a partida.
O confronto deve acontecer no dia 16 de março, antes da última rodada do Estadual. O Peixe enfrenta o Fluminense-PI na próxima terça-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil, e depois terá o clássico contra o Palmeiras, domingo (13), pelo Paulistão.
Crédito: QuedadeenergianaArenadaFonteLuminosacanceloujogodoSantos(FOTO:RaulRamos/Ag.Paulistão

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