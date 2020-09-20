Queda de cinzas de vulcão cancela treino do Flamengo em Guayaquil

A cidade de Guayaquil, no Equador, amanheceu neste domingo coberta por cinzas emitidas do vulcão Sangay. Por conta disso, atividades ao ar livre foram canceladas, como o treino do Flamengo que seria realizado nesta tarde. O Rubro-Negro enfrenta o Barcelona (EQU), pela Libertadores, na terça-feira, e a situação local é monitorada pela Conmebol.
O aeroporto Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil também está com as operações paradas preventivamente e o jogo entre Guayaquil City e Nacional, marcada para este domingo, foi adiado pela Liga.
Além de prejudicar a visibilidade, a cinza pode causar problemas respiratórios.