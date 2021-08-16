Quebrando longo jejum de gols, Guerrero falou em 'trabalho e sacrifício' por fim da má-fase

Crédito: Atacante fechou o placar de 4 a 2 para o Colorado (Ricardo Duarte/Inter

Além de ver a equipe engatar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão no placar de 4 a 2 construído contra o Fluminense, o torcedor do Inter acompanhou o término do longo jejum de gols vivido por Paolo Guerrero.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque, antes do tento do último domingo, a última vez que ele viveu a mesma sensação no Colorado tinha sido em abril, ainda pelo Campeonato Gaúcho, na goleada por 6 a 1 diante do Aimoré. Depois disso, o jogador chegou a passar por uma nova cirurgia no joelho que atrapalhou bastante sua plena recuperação até que pudesse ser opção a Miguel Ángel Ramírez (na época) e, agora, para Diego Aguirre.

Mais do que falar sobre a questão individual, o jogador de 37 anos preferiu pontuar que compreendia a insatisfação recente do torcedor pelos resultados negativos como, por exemplo, a precoce eliminação na Libertadores em casa para o Olimpia. Porém, ele também entendia que isso não mudava sua certeza de que há qualidade para o Colorado fazer mais:

- O torcedor sabe que a gente tem um time muito qualififcado. Os protestos que fizeram, fizeram com razão, porque eles sabem que temos um time bom. Mas, às vezes, o torcedor é um pouco impaciente. Quer ganharm é normal, é muito passional e as coisas não estavam saindo como era para ser. Estamos saindo dessa fase com trabalho e sacrifício. E hoje merecemos ganhar. A vitória é muito boa e agora é pensar no próximo jogo.