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Quebra o tabu! Corinthians ainda não venceu no Brasileirão sem Fagner

Lateral ficou fora em três partidas da equipe na competição nacional, com derrotas para Atlético-MG e Fluminense e empate diante do Grêmio. Michel Macedo deverá ser titular...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 07:00
Crédito: Olavo Augusto Guerra/Ag. Corinthians
O Corinthians terá que quebrar um tabu na partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão. O Alvinegro ainda não venceu no torneio sem o lateral-direito Fagner, que, suspenso, será desfalque da equipe.
O camisa 23 ficou fora de três partidas do Corinthians no torneio: derrotas para Atlético-MG (3 a 2) e Fluminense (2 a 1) e no empate contra o Grêmio (0 a 0). Vale lembrar que contra o Galo e o Tricolor Gaúcho, ele esteve fora por lesão no tornozelo direito. Já diante do Flu, ele cumpriu suspensão pela expulsão contra o Palmeiras.
Com isso, o aproveitamento corintiano sem o seu lateral é péssimo: são apenas 11% de aproveitamento. Com ele em campo, foram oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas, um aproveitamento de 45%. Sem o camisa 23, o titular deve ser Michel Macedo.
No momento, o Corinthians soma 12 pontos conquistados e ocupa a 15ª colocação na tabela do Brasileirão. O clube quer a vitória para se distanciar da zona de rebaixamento.

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