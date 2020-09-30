Quebra o tabu! Corinthians ainda não venceu no Brasileirão sem Fagner

Crédito: Olavo Augusto Guerra/Ag. Corinthians

O Corinthians terá que quebrar um tabu na partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão. O Alvinegro ainda não venceu no torneio sem o lateral-direito Fagner, que, suspenso, será desfalque da equipe.

O camisa 23 ficou fora de três partidas do Corinthians no torneio: derrotas para Atlético-MG (3 a 2) e Fluminense (2 a 1) e no empate contra o Grêmio (0 a 0). Vale lembrar que contra o Galo e o Tricolor Gaúcho, ele esteve fora por lesão no tornozelo direito. Já diante do Flu, ele cumpriu suspensão pela expulsão contra o Palmeiras.

Com isso, o aproveitamento corintiano sem o seu lateral é péssimo: são apenas 11% de aproveitamento. Com ele em campo, foram oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas, um aproveitamento de 45%. Sem o camisa 23, o titular deve ser Michel Macedo.