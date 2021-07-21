'Que seja mais um ciclo vitorioso', diz Richarlison ao parabenizar o Fluminense nos 119 anos

Integrando a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Richarlison não deixou de mandar um recado ao Fluminense pelo aniversário de 119 anos nesta quarta-feira. Através das redes sociais, o jogador expressou o carinho pelo clube, que ainda acompanha mesmo quatro anos após ter saído. Nos comentários, os tricolores pediram a volta do jogador.
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- Parabéns, Fluzão!! Que seja mais um ciclo vitorioso e feliz pro clube e pra toda torcida - escreveu Richarlison.
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Richarlison chegou ao Flu em 2016 após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.