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'Que seja mais um ciclo vitorioso', diz Richarlison ao parabenizar o Fluminense nos 119 anos

Atacante está com a Seleção Brasileira para a Olimpíada e teve passagem pelo clube entre 2016 e 2017, mas ganhou o coração dos torcedores...
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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:29

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:29

Crédito: NELSON PEREZ/FLUMINENSE F.C.
Integrando a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Richarlison não deixou de mandar um recado ao Fluminense pelo aniversário de 119 anos nesta quarta-feira. Através das redes sociais, o jogador expressou o carinho pelo clube, que ainda acompanha mesmo quatro anos após ter saído. Nos comentários, os tricolores pediram a volta do jogador.
+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendas
- Parabéns, Fluzão!! Que seja mais um ciclo vitorioso e feliz pro clube e pra toda torcida - escreveu Richarlison.
Veja a tabela do Brasileirão
Richarlison chegou ao Flu em 2016 após se destacar no América-MG, clube que o revelou. Ele saiu em julho de 2017 e, ao todo, disputou 67 jogos e marcou 19 gols. Mesmo na Inglaterra, o jogador já manifestou diversas vezes a torcida pelo Tricolor e continua acompanhando a equipe.

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