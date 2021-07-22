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'Que o futuro próximo te recupere deste momento duro', diz Juninho sobre a atual realidade do Vasco

Ídolo cruz-maltino respondeu a postagem do clube sobre seu gol histórico na semifinal da Libertadores 1998. Ele revelou o desejo de ver o clube de volta aos momentos de glória...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 17:27

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 17:27
Crédito: O gol de Juninho contra o River Plate na Libertadores 1998 completa 23 anos nesta quinta-feira (LANCE!
O Vasco exaltou em sua rede social o 'gol monumental' de Juninho Pernambucano diante do River Plate em 1998. O lance completa 23 anos nesta quinta, e não só levou o clube carioca à final da Libertadores, como ajudou a coroar uma geração. Com isso, o ex-jogador fez questão de responder com carinho e revelou o desejo de ver o Gigante da Colina de volta aos momentos de glória.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro- Tive essa sorte na vida, de ter essa oportunidade e colaborar com uma grande geração. Que o futuro próximo te recupere deste momento duro, quase incompreensível. Mas enquanto houver um coração infantil - disse Juninho ao responder a homenagem do Vasco ao seu gol.
+ ATUAÇÕES: Defesa falha em dois gols, mas Daniel Amorim marca de cabeça e Vasco empata com o CSA
Vale destacar que na primeira partida, em São Januário, o Vasco venceu por 1 a 0 com gol do atacante Donizete, o Pantera, e foi para Argentina com uma boa vantagem. No Monumental de Núñez, o River Plate abriu o placar com Sorin aos 22 do primeiro tempo. Porém, no ano de seu centenário, o Cruz-Maltino empatou com um gol espetacular que se tornou cântico da torcida.
+ Em rede social, Vasco destaca visita do ex-goleiro Hélton ao Centro de Treinamento do Almirante
No entanto, a realidade do clube carioca é a quarta Série B de sua história, sem entrar no G4 em trezes rodadas disputadas. Para voltar à elite do futebol brasileiro, o clube anunciou a contratação do técnico Lisca, que será apresentado na manhã desta sexta-feira. Ele fará sua estreia à beira do gramado no sábado, contra o Guarani, às 21h, em São Januário.

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