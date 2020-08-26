Que noite! Nenê faz três, Fluminense vence e avança na Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Não teve para ninguém no Maracanã nesta terça-feira. Em noite inesquecível de Nenê, o Fluminense contou com três gols do meia para vencer o Figueirense por 3 a 0 e garantir a classificação à quarta fase da Copa do Brasil. A partida, vista como jogo do ano no Tricolor, rendeu R$ 2 milhões em premiação aos cofres do clube, que agora aguarda o sorteio para saber o próximo adversário na competição.

O time visitante, vale lembrar, entrou em campo com a vantagem de 1 a 0 conquistada no Orlando Scarpelli ainda em março, mas não conseguiu jogar. Agora, a equipe de Márcio Coelho recebe o Confiança no sábado. No mesmo dia, o Flu encerra a dura sequência de agosto no clássico contra o Vasco, no Maracanã.

TUDO IGUAL

A partida começou mais difícil do que o Fluminense esperava, já que o Figueirense não se intimidou e foi para cima. Por isso, o Tricolor demorou a se adaptar na transição ofensiva, mas acabou com a vantagem dos visitantes aos 14 minutos do primeiro tempo. Nenê cobrou falta da entrada da área, a bola teve um leve desvio e entrou no ângulo do goleiro Sidão. É o 16º dele em 52 jogos pelo Flu.

DIFICULDADES

Após o gol, o Figueirense não conseguiu esboçar reação. Com dificuldades de sair com a bola e abusando dos passes longos, os visitantes até melhoraram aos cerca de 30 minutos, mas não levaram tanto perigo. Do lado dos donos da casa, o Fluminense também teve problemas para ser perigoso, apesar de dominar a posse. No entanto, nos minutos finais da primeira etapa a equipe encontrou bons passes e Evanilson perdeu uma chance na cara de Sidão.SUSTO E GOL

O segundo tempo começou com a mesma proposta do primeiro. O Fluminense teve a bola e o Figueirense tentava roubar. Logo aos seis minutos, a estratégia dos visitantes quase deu certo, em chute de Marquinho que rendeu uma bela defesa de Muriel. Depois do susto, o Tricolor logo se recuperou e ficou mais tranquilo no placar. Após passe de Michel Araújo, aos nove minutos, Nenê deu um chutaço de fora da área e contou com desvio no meio do caminho para colocar em Flu em mais vantagem.

A NOITE É DELE

Ainda deu tempo de o meia, nome do jogo, fazer mais um para fechar o hat-trick no Maracanã. No momento em que Odair colocou Paulo Henrique Ganso para reter mais a bola e controlar a partida, aos 33 minutos, o camisa 10 iniciou a jogada após saída de bola errada, Michel Araújo cruzou e Yago Felipe acabou derrubado. Nenê foi para a cobrança e chutou forte para garantir a classificação tricolor à quarta fase.

FLUMINENSE 3X0 FIGUEIRENSEData/Hora: 25/08/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)Público/renda: Sem público

Cartões amarelos: Michel Araújo (FLU), Marquinho (FIG)Gols: Nenê (14'/1ºT) (1-0), Nenê (9'/2ºT) (2-0), Nenê (35'/2ºT) (3-0)

FLUMINENSE: Muriel; Calegari, Luccas Claro, Nino, Egídio; Yuri (Yago Felipe - 13'/2ºT), Dodi, Nenê; Marcos Paulo (Ganso - 31'/2ºT), Michel Araújo (Wellington Silva - 40'/2ºT) e Evanilson (Fred - 40'/2ºT). Técnico: Odair Hellmann.