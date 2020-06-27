Que moral, Miteiro! Alex, Neto e Zico elegem Everton Ribeiro como o '10 do Brasil' e melhor jogador do Flamengo

Diz o ditado que um craque reconhece o outro, e, nos últimos meses, o meia Everton Ribeiro vem alcançado o reconhecimento justamente daqueles que, assim como o atual camisa 7 do Flamengo, esbanjaram talento e, técnica nos campos de futebol. Nada menos que Zico, Neto e Alex - trio que já vestiu a 10 da Seleção Brasileira e dos clubes mais importantes do país - fizeram recentes elogios ao Miteiro, um dos titulares absolutos da equipe do Mister Jorge Jesus.O Miteiro em ação pelo Rubro-Negro (Foto: Divulgação/Flamengo)Zico, ex-camisa 10 do Flamengo e da Seleção Brasileira, no dia 14 de junho:

"Para mim, (Everton Ribeiro) é o jogador mais importante do time do Flamengo. É o cara que enxerga o jogo, comanda o jogo de qualquer parte do campo. Não estou fazendo mais o que a minha obrigação de elogiá-lo, não. Estou apenas confirmando o que eu vejo dentro de campo."Alex, ex-camisa 10 do Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, em 7 de maio, ao 'Goal':

"Eu acho o Everton Ribeiro, nos últimos 10 anos, o melhor jogador que o futebol brasileiro viu. Jogou bem no Coritiba, no Cruzeiro e está jogando bem no Flamengo."Neto, ex-camisa 10 do Corinthians, em live em seu Instagram, em 26 de junho: