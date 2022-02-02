Que fase! Benfica perde para o Gil Vicente e se distancia dos líderes do Campeonato Português

Após derrota para o rival Sporting na final da Taça da Liga, o Benfica perdeu novamente, dessa vez no Campeonato Português. Em casa, o clube caiu diante do Gil Vicente, por 2 a 1, com gols de Lino e Aburjania, enquanto Gonçalo Ramos diminuiu. Com o resultado, os Águias estacionaram na terceira posição, com 44 pontos, 12 a menos que o líder Porto.
Aos seis minutos, o Benfica balançou as redes em cabeçada de Otamendi, mas o VAR pegou uma falta do zagueiro no lance e anulou o gol. Cinco minutos depois, o Gil Vicente abriu o placar, com Samuel Lino. O brasileiro tabelou com Pedrinho, cortou a marcação e chutou no canto de Vlachodimos, que não teve reação.
O Benfica passou a pressionar mais pelo gol de empate, mas não conseguia ser eficaz e desperdiçou várias chances. Já na segunda etapa, aos 19 minutos, o Gil Vicente aproveitou um escanteio para ampliar o marcador. Pedrinho cobrou e Giorgi Aburjania tocou para o gol. Nos minutos finais, Gonçalo Ramos descontou de cabeça após passe de Rafa Silva, mas já era tarde para o empate.