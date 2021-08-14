Quatros jovens do Corinthians são convocados para Seleções de base

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última semana, o Corinthians teve quatro jogadores convocados para Seleções Brasileiras de base: Léo Mana e Guilherme Biro (sub-17) e Luiz Gustavo e Juninho (sub-15). As duplas terão um período de treinos e de jogos preparatórios enquanto estiverem com o selecionado de suas categorias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No sub-15, com foco no desenvolvimento da geração 2006, o técnico Dudu Patetuci selecionou 26 atletas de 11 clubes do cenário nacional para dez dias de treino. Luiz Gustavo e Juninho são os representantes do Timão. O grupo ficará concentrado entre os dias 13 e 22 de agosto e terá dois jogos-treinos.

No sub-17, o treinador Paulo Victor Gomes, convocou 23 jogadores para a disputa de dois jogos preparatórios contra o Paraguai, em Assunção, nos dias 2 e 5 de setembro. O grupo se apresentará no dia 25 de agosto na Granja Comary onde irá treinar até o embarque para a capital paraguaia no dia 31 (terça-feira). Os laterais corintianos Guilherme Biro e Leo Mana estarão por lá.