Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Quatro meses depois, Grêmio e Internacional voltam a atuar em clássico da incógnita
futebol

Quatro meses depois, Grêmio e Internacional voltam a atuar em clássico da incógnita

Mediante ao veto da Prefeitura de Porto Alegre para a realização do duelo n° 425 da história, confronto ocorrerá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 19:55

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:55

Crédito: Divulgação/ S.E.R. Caxias
Em ambiente absolutamente atípico, bem diferente da expectativa criada para o 'Grenal das Américas' onde a confusão tomou conta da partida válida pela fase de grupos da Libertadores, o clássico entre Grêmio e Internacional pelo Gauchão que ocorrerá na próxima quarta-feira (22) às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Centenário terá um papel mais de retomada do que de análise de estágio.
Se no último dia 12 de março os eternos rivais mediram forças dentro e fora das quatro linhas no duelo que terminou sem gols e com muitos expulsos, agora a ideia é tentar fazer as primeiras projeções de quem acabou mais prejudicado pela pausa forçadas das competições em razão da pandemia.
Analisando exclusivamente a questão de variedade de peças, os dois clubes conseguiram reter seus principais nomes apesar do complicado momento financeiro vivido pelo futebol em panorama global com exceção de Caio Henrique (titular da lateral-esquerda gremista que teve seu retorno pedido pelo Atlético de Madrid).
No caso do Inter, as baixas foram do lateral-esquerdo Erik e do atacante Gustavo, ambas peças que não faziam partida da equipe considerada como a principal de Eduardo Coudet.
Como se não bastassem as questões de negociação e/ou contusões, o diagnóstico positivo para o novo coronavírus se tornou outro elemento capaz de inviabilizar a presença de um jogador, algo bastante presente no Grenal 425. Com isso, quatro jogadores de cada lado serão desfalques em situações onde suas identidades não foram reveladas pelas equipes.
Pensando na tabela de classificação do segundo turno no Campeonato Gaúcho, o impacto de um revés pode ser maior para o Grêmio do que para o Inter. Isso porque o Tricolor está em primeiro no Grupo B com nove pontos, apenas dois à frente do Caxias, enquanto o time do Beira-Rio tem sete unidades, quatro a mais do que o Novo Hamburgo, permanecendo na ponta da chave mesmo em caso de derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados