Quatro jogadores do Vasco são diagnosticados com Covid-19

A pré-temporada do Vasco mal começou, o elenco está curto, mas já tem desfalques: quatro jogadores foram diagnosticados com Covid-19 ao serem submetidos a testes nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa. São eles Thiago Rodrigues, Léo Matos, Riquelme e Nenê. Os planos iniciais de trabalho para eles e para o retorno da imprensa aos treinos foram, deste modo, adiados.Confira a nota enviada pelo Vasco:

Jogador mais experiente do elenco, Nenê testou positivo para covid-19 Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

"O Vasco da Gama informa que após exames de Covid-19 realizados na reapresentação desta segunda-feira (3/12), os atletas Thiago Rodrigues, Léo Matos, Riquelme e Nenê testaram positivo, foram informados e afastados imediatamente para que cumpram quarentena e recuperação.

Sob recomendação de seu Departamento Médico, o clube optou por preservar o ambiente do CT Moacyr Barbosa e garantir a segurança de todos que circulam no mesmo. Sendo assim, os atendimentos presenciais de imprensa estão suspensos até que se entenda que esta atividade será realizada de forma segura.

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A coletiva do técnico Zé Ricardo nesta sexta-feira (7/1) será mantida de forma online.

Informamos que a expectativa é que os atletas que estão afastados das atividades em virtude da Covid-19 se juntem ao grupo em Pinheiral."