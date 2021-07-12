Quatro jogadores do Vasco entram na seleção da galera da 10ª rodada da Série B do Brasileirão

Crédito: Vasco venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e encostou no G4 da Série do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco

Na quarta vitória seguida em São Januário, o Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do gol da vitória, Zeca, Vanderlei e Léo Matos foram escolhidos para a seleção da galera da 10ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Entre os escolhidos está Germán Cano, que marcou seu quarto gol na competição, e o décimo segundo na temporada. O argentino estufou a rede no primeiro minuto de jogo ao receber um ótimo passe do lateral-direito Léo Matos, que também foi escolhido.

+ Próximo rival do Vasco, Coritiba defende invencibilidade, tem defesa forte, mas criação criticada.

Além deles, Vanderlei, que fez duas boas defesas e segurou o ataque da Bolívia Querida, e o lateral-esquerdo Zeca, completaram as estrelas do Gigante da Colina na seleção da rodada. Após o triunfo, o Vasco encara, nesta terça-feira, o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30, pela décima primeira rodada da Série B.

+ Ao LANCE!, vice-presidente de marketing do Vasco projeta 40 mil novos sócios até o fim do ano