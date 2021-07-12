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Quatro jogadores do Vasco entram na seleção da galera da 10ª rodada da Série B do Brasileirão

Após vitória sobre o Sampaio Corrêa, a quarta seguida em São Januário, Germán Cano, Zeca, Vanderlei e Léo Matos são escolhidos para o time da rodada por votação popular...
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Publicado em 

12 jul 2021 às 13:03

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:03

Crédito: Vasco venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e encostou no G4 da Série do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco
Na quarta vitória seguida em São Januário, o Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do gol da vitória, Zeca, Vanderlei e Léo Matos foram escolhidos para a seleção da galera da 10ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Entre os escolhidos está Germán Cano, que marcou seu quarto gol na competição, e o décimo segundo na temporada. O argentino estufou a rede no primeiro minuto de jogo ao receber um ótimo passe do lateral-direito Léo Matos, que também foi escolhido.
+ Próximo rival do Vasco, Coritiba defende invencibilidade, tem defesa forte, mas criação criticada.
Além deles, Vanderlei, que fez duas boas defesas e segurou o ataque da Bolívia Querida, e o lateral-esquerdo Zeca, completaram as estrelas do Gigante da Colina na seleção da rodada. Após o triunfo, o Vasco encara, nesta terça-feira, o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30, pela décima primeira rodada da Série B.
+ Ao LANCE!, vice-presidente de marketing do Vasco projeta 40 mil novos sócios até o fim do ano
A seleção da galera da décima rodada da Série B é composta por: Vanderlei (Vasco), Léo Matos (Vasco), Lucão (CSA), Camutanga (Náutico), Zeca (Vasco); R. Andrade (Guarani), Marthã (CRB), Régis (Guarani), Jean Carlos (Náutico); Cano (Vasco) e Bruno Sávio (Guarani). Técnico: Hélio dos Anjos (Náutico).

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