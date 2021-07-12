Quatro jogadores do Vasco entram na seleção da galera da 10ª rodada da Série B do Brasileirão

Na quarta vitória seguida em São Januário, o Vasco derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano, autor do gol da vitória, Zeca, Vanderlei e Léo Matos foram escolhidos para a seleção da galera da 10ª rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.
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Entre os escolhidos está Germán Cano, que marcou seu quarto gol na competição, e o décimo segundo na temporada. O argentino estufou a rede no primeiro minuto de jogo ao receber um ótimo passe do lateral-direito Léo Matos, que também foi escolhido.
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Além deles, Vanderlei, que fez duas boas defesas e segurou o ataque da Bolívia Querida, e o lateral-esquerdo Zeca, completaram as estrelas do Gigante da Colina na seleção da rodada. Após o triunfo, o Vasco encara, nesta terça-feira, o Coritiba, no Couto Pereira, às 21h30, pela décima primeira rodada da Série B.
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A seleção da galera da décima rodada da Série B é composta por: Vanderlei (Vasco), Léo Matos (Vasco), Lucão (CSA), Camutanga (Náutico), Zeca (Vasco); R. Andrade (Guarani), Marthã (CRB), Régis (Guarani), Jean Carlos (Náutico); Cano (Vasco) e Bruno Sávio (Guarani). Técnico: Hélio dos Anjos (Náutico).