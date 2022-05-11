Quatro destaques para ficar de olho no Flamengo contra o Altos-PI

Flamengo e Altos-PI se enfrentam, nesta quarta-feira, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu a primeira partida e trouxe para o Rio de Janeiro a vantagem do empate. Contudo, o técnico Paulo Sousa deve preparar o time com novidades, devido ao grande número de desfalques e o L! aponta os possíveis destaques.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil

DILEMA NA LATERAL-ESQUERDACom a lesão de Filipe Luís, que ainda está em tratamento de dores na panturrilha esquerda, a tendência é que Ayrton Lucas seja o titular, nesta quarta-feira.

O camisa 6 costuma ser presente, ofensivamente, no lado esquerdo do campo. Com isso, pode trazer amplitude no setor, por ter uma chegada forte ao ataque.

Já Léo Pereira, não tem o hábito de apoiar e atua improvisado, uma vez que sua posição original como zagueiro. O defensor já atuou na posição, mas em razão das fracas atuações, sai atrás na disputa pela posição.

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TIME MISTOPaulo Sousa optou no primeiro jogo por escalar um time alternativo. O clube da Gávea foi a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Daniel Cabral, Diego e Igor Jesus; Bruno Henrique, Marinho e Pedro.

Com a classificação encaminhada, a estratégia para esta partida deve ser a mesma e o elenco deve rodar. Portanto, o Flamengo deve vir a campo com: Hugo Souza; Rodinei, Pablo (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus); Daniel Cabral, Diego (Arrascaeta); Marinho, Lázaro e Gabigol.+ Sócio 'Off-Rio' limitado no Flamengo: entenda a decisão e a repercussão no clube​PRIMEIRO JOGO DE RODRIGO CAIO​Rodrigo Caio vem sendo relacionado desde a vitória por 2 a 1 sobre Altos-PI. Com exceção no empate com o Talleres-ARG, pela Libertadores.

O zagueiro não atua desde o empate com o Sport em 1 a 1, na Ilha do Retiro, em dezembro de 2021 e, portanto, pode fazer a sua estreia na temporada.

DESFALQUE DE ÚLTIMA HORADiego Alves é mais um desfalque para o Rubro-Negro. O goleiro não será relacionado por questões físicas e vai desfalcar o Flamengo nesta quarta-feira. Agora, no total são oito desfalques por lesão.

Assim, abre espaço para o jovem de 19 anos, Bruno, titular da equipe sub-20. Vale ressaltar que, Hugo Souza é o principal nome no elenco principal e mantém a titularidade.