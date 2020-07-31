Quatro anos depois, Weverton lembra convocação que valeu ouro olímpico

Crédito: Weverton lembra que estava entre os convocados por Tite para rodada adiada das Eliminatórias (Agência Palmeiras

Em meio à preparação para disputar a semifinal do Campeonato Paulista, Weverton comemora o aniversário de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Em 31 de julho de 2016, o hoje goleiro do Palmeiras estava no Athletico-PR e foi chamado para integrar o time que ganharia a inédita medalha de ouro olímpica do futebol masculina, no Rio de Janeiro.

- Eu me lembro dessa primeira convocação como se fosse hoje. Não esperava, e Deus me surpreendeu de uma forma fantástica. Fiquei muito feliz e realizado. Eu vibrava todo dia com minha família - lembrou o atual camisa 1 do Palmeiras, convocado para substituir Fernando Prass, que era titular e já ídolo do Verdão e acabou cortado dias antes da Olimpíada por contusão.- Claro que fiquei triste pelo Prass na época, que é um grande atleta e tem história no futebol, mas, por outro lado, o sonho de menino estava se tornando realidade: vestir a camisa mais vitoriosa do mundo - recordou Weverton.

Desde então, apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2018 e da Copa América de 2019, o goleiro teve sequência na Seleção Brasileira. Tanto que estava convocado para enfrentar Bolívia e Peru, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para o Mundial de 2022 - os jogos foram adiados por conta da pandemia do coronavírus, e o torneio deve ser iniciado em setembro.

- Estou feliz e motivado para estar com a Seleção nesses dois jogos. São partidas importantes para iniciarmos bem essa competição e levarmos o Brasil para mais uma Copa do Mundo. Se eu tiver a oportunidade de jogar, estarei preparado - avisou Weverton.