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Quatro anos depois, Weverton lembra convocação que valeu ouro olímpico

Em 31 de julho de 2016, o hoje goleiro do Palmeiras foi chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, justamente para participar do inédito título nos Jogos do Rio de Janeiro...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 08:00
Crédito: Weverton lembra que estava entre os convocados por Tite para rodada adiada das Eliminatórias (Agência Palmeiras
Em meio à preparação para disputar a semifinal do Campeonato Paulista, Weverton comemora o aniversário de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Em 31 de julho de 2016, o hoje goleiro do Palmeiras estava no Athletico-PR e foi chamado para integrar o time que ganharia a inédita medalha de ouro olímpica do futebol masculina, no Rio de Janeiro.
- Eu me lembro dessa primeira convocação como se fosse hoje. Não esperava, e Deus me surpreendeu de uma forma fantástica. Fiquei muito feliz e realizado. Eu vibrava todo dia com minha família - lembrou o atual camisa 1 do Palmeiras, convocado para substituir Fernando Prass, que era titular e já ídolo do Verdão e acabou cortado dias antes da Olimpíada por contusão.- Claro que fiquei triste pelo Prass na época, que é um grande atleta e tem história no futebol, mas, por outro lado, o sonho de menino estava se tornando realidade: vestir a camisa mais vitoriosa do mundo - recordou Weverton.
Desde então, apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2018 e da Copa América de 2019, o goleiro teve sequência na Seleção Brasileira. Tanto que estava convocado para enfrentar Bolívia e Peru, nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para o Mundial de 2022 - os jogos foram adiados por conta da pandemia do coronavírus, e o torneio deve ser iniciado em setembro.
- Estou feliz e motivado para estar com a Seleção nesses dois jogos. São partidas importantes para iniciarmos bem essa competição e levarmos o Brasil para mais uma Copa do Mundo. Se eu tiver a oportunidade de jogar, estarei preparado - avisou Weverton.
Depois de ser titular na conquista do ouro olímpico, inclusive pegando pênalti na decisão contra a Alemanha, no Maracanã, o goleiro continuou no Athletico-PR até o final de 2017. Chegou ao Palmeiras em 2018, ganhando a vaga de titular no meio do ano e conquistando o título brasileiro. Acumula no clube 106 partidas e atuou todas as 17, sempre como titular, nesta temporada.

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