Quase R$ 80 mil são arrecadados pelo Bahia em reprise da final do Brasileirão de 88

Crédito: Divulgação/Bahia

As reprises de conquistas históricas dos clubes brasileiros não alimentaram apenas o imaginário dos torcedores, mas também se apresentaram como uma forma de arrecadação em meio a crise de receitas pela pausa das competições onde o Bahia se aproveitou bem desse aspecto.

Segundo números apresentados pelo Esquadrão, foram ao todo R$ 79.850,00 coletados com a chamada "venda simbólica" de ingressos para acompanhar a reexibição do segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1988. Na oportunidade, com o empate em 0 a 0 frente ao Internacional no Beira-Rio, o torcedor do Tricolor pôde comemorar seu segundo título nacional em Porto Alegre e em todo o Brasil.

A contrapartida recebida pelos fãs foi em cupons de desconto tanto na loja oficial do Bahia como também em itens alimentícios na volta das atividades a Arena Fonte Nova.