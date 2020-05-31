Quase R$ 80 mil são arrecadados pelo Bahia em reprise da final do Brasileirão de 88

As reprises de conquistas históricas dos clubes brasileiros não alimentaram apenas o imaginário dos torcedores, mas também se apresentaram como uma forma de arrecadação em meio a crise de receitas pela pausa das competições onde o Bahia se aproveitou bem desse aspecto.
Segundo números apresentados pelo Esquadrão, foram ao todo R$ 79.850,00 coletados com a chamada "venda simbólica" de ingressos para acompanhar a reexibição do segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1988. Na oportunidade, com o empate em 0 a 0 frente ao Internacional no Beira-Rio, o torcedor do Tricolor pôde comemorar seu segundo título nacional em Porto Alegre e em todo o Brasil.
A contrapartida recebida pelos fãs foi em cupons de desconto tanto na loja oficial do Bahia como também em itens alimentícios na volta das atividades a Arena Fonte Nova.
Contando com uma estrutura financeira bastante consolidada desde o início da gestão do presidente Guilherme Bellintani, o Bahia já havia antecipado que reverteria toda a receita coletada nessa iniciativa ao programa social "Dignidade aos Ídolos". Como o nome denota, a ideia da iniciativa citada é de auxiliar nomes que passaram pelo Esquadrão e hoje passam por dificuldades financeiras ou mesmo situação de vulnerabilidade.E MAIS:Ramon promete brigar por espaço no time titular do BahiaTrês nomes do extinto Time de Transição renovam contratoDiretor da Conmebol estipula prazo para retomar as competiçõesDesigner monta 'fusão' de escudos europeus e nordestinos E MAIS: