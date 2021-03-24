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Quase quatro meses após estreia, Martinelli mantém invencibilidade como titular do Fluminense

Volante de 19 anos fez a primeira partida na temporada, foi bem e manteve bons números para garantir vaga no time de Roger Machado...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 15:41
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
No primeiro jogo da temporada com a presença de titulares, o Fluminense conquistou sua vitória com mais gols, batendo o Boavista por 2 a 0 em Bacaxá, e chegou a três partidas consecutivas sem perder pontos. Além do goleiro Marcos Felipe, outro jogador do elenco também está invicto nas últimas 12 partidas disputadas: o volante Martinelli. Destaque do time na reta final do Brasileirão, o jogador mostrou que deve continuar sendo o titular com o técnico Roger Machado.
> ATUAÇÕES: John Kennedy e Kayky se destacam na vitória do Fluminense
Nos 12 jogos que o Flu teve Martinelli como titular, foram oito vitórias e quatro empates, um aproveitamento de 78%. Nesse período, foram 19 gols marcados e apenas seis sofridos, dando luz à importância do atleta para a consolidação do sistema defensivo do Tricolor, que vinha mal no Brasileiro até então. Como profissional, o volante ainda teve duas partidas começando no banco de reservas antes de se firmar.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Quase quatro meses após a estreia no profissional, no dia 30 de novembro, no empate por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, Martinelli segue provando a importância no elenco do Fluminense. Ele deve estar em campo novamente nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Carioca, contra o Volta Redonda, às 16h, em Bacaxá.

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