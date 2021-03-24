Quase quatro meses após estreia, Martinelli mantém invencibilidade como titular do Fluminense

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

No primeiro jogo da temporada com a presença de titulares, o Fluminense conquistou sua vitória com mais gols, batendo o Boavista por 2 a 0 em Bacaxá, e chegou a três partidas consecutivas sem perder pontos. Além do goleiro Marcos Felipe, outro jogador do elenco também está invicto nas últimas 12 partidas disputadas: o volante Martinelli. Destaque do time na reta final do Brasileirão, o jogador mostrou que deve continuar sendo o titular com o técnico Roger Machado.

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Nos 12 jogos que o Flu teve Martinelli como titular, foram oito vitórias e quatro empates, um aproveitamento de 78%. Nesse período, foram 19 gols marcados e apenas seis sofridos, dando luz à importância do atleta para a consolidação do sistema defensivo do Tricolor, que vinha mal no Brasileiro até então. Como profissional, o volante ainda teve duas partidas começando no banco de reservas antes de se firmar.

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