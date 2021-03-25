Quase duas décadas depois, Natan reforça ligação com o estado de São Paulo

Crédito: Defensor chega tendo contrato até 2022 (Divulgação/Bragantino

Nessa semana, Flamengo e Bragantino concluíram na prática a negociação pelo empréstimo do zagueiro Natan que já vinha sendo tratada como próximo de um desfecho há algum tempo.>Campanha até o momento do Braga no PaulistãoE, com essa negociação, o defensor de apenas 20 anos de idade atuará pela primeira vez no estado de São Paulo apesar de ser natural da cidade de Itapecerica da Serra, município considerado como integrante da Grande São Paulo e distante 130 quilômetros de Bragança Paulista.

Ainda com um ano de idade, Natan deixou a sua cidade natal para morar com a família no Espírito Santo, iniciando a trajetória de futebol na cidade de Serra. Depois disso, rodou por Rio Branco e Porto Vitória até a única experiência do currículo de atuar em um time paulista, a Ponte Preta.

Porém, as lembranças desse período prévio a sua chegada no Flamengo não são das melhores já que, sendo utilizado como lateral-esquerdo, Natan não agradou e, quando foi dispensado, cogitou seriamente largar o esporte ao alimentar um quadro até mesmo de depressão.