Quase 50% dos brasileiros da Premier League nunca atuaram na Série A

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Para muitos, a Premier League é a liga nacional de futebol mais forte do mundo. Atuar na Inglaterra é o sonho de muitos atletas, inclusive os brasileiros. Na última temporada, 20 brasucas entraram em campo no Campeonato Inglês. Em 2020/2021, esse número tende a subir, já que alguns novos nomes devem pintar no país. Thiago Silva, por exemplo, foi anunciado pelo Chelsea. No Arsenal, o jovem Gabriel Magalhães, ex-Lille, é a novidade. Allan, do Napoli, está próximo de ser anunciado pelo Everton.

O curioso é que, apesar de muitos nomes conhecidos e já consolidados no futebol mundial, quase 50% dos brasileiros da liga jamais disputaram um único jogo de Série A no Brasil. Dos 23 atletas já confirmados - não inclui Allan, por exemplo -, dez nunca atuaram no Brasileirão: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e David Luiz, do Arsenal; Fabinho e Firmino, do Liverpool; Ederson, do Manchester City; Wesley Moraes, do Aston Villa; Bernardo, do Brighton; Andreas Pereira, do Manchester United; e Matheus Pereira, do West Bromwich.

Outros dois brasileiros não chegaram a disputar 20 jogos de Campeonato Brasileiro antes de irem para a Europa. São os casos de Douglas Luiz, ex-Vasco, hoje no Aston Villa, e Joelinton, ex-Sport, atualmente no Newcastle. Ou seja, de 23 atletas, somente 11 - menos da metade - disputaram mais que um turno de Brasileirão.Um dos motivos, é claro, é a saída precoce de jovens talentos. Dos 23, apenas um deixou o Brasil com mais de 20 anos de idade: Alisson. O goleiro, revelado pelo Internacional, trocou o Colorado pela Roma, da Itália, em 2016, quando completou 24 anos. Todos os outros deixaram o país ainda 'sub-20'. Sendo que dois deles fizeram grande parte - ou toda - da formação na Europa: Andreas Pereira, que nasceu na Bélgica e iniciou no PSV, da Holanda, e Matheus Pereira, mineiro, mas que aos 12 anos se mudou com os pais para Portugal, onde passou a maior parte do tempo no Sporting.

Alguns, no entanto, chegaram a jogar no Brasil, mas em equipes que não estavam na elite. Roberto Firmino, por exemplo, um dos grandes destaques do Liverpool, atual campeão inglês, brilhou na Série B de 2010, pelo Figueirense. David Luiz surgiu no Vitória, quando o clube baiano estava na Série C, em 2006. Wesley Moraes surgiu no modesto Itabuna, também da Bahia, em 2015, sendo negociado em seguida com o futebol eslovaco. Aliás, esse é outro detalhe interessante: a maioria dos brasileiros não vão direto para a Inglaterra.

Dos 23 atletas hoje na Premier League, somente três fizeram a ponte aérea direto entre Brasil e Inglaterra: Douglas Luiz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, João Pedro e Richarlison. Os outros 18 passaram por um mercado diferente antes de chegar à Terra da Rainha. Destaque para Ucrânia e Portugal, primeira parada de oito destes atletas - quatro em cada.

CONFIRA O PERFIL DOS BRASILEIROS NA PREMIER LEAGUE:

Total de jogadores: 23

Jogadores que nunca disputaram a Série A: 10Jogadores que disputaram menos de 20 jogos na Série A: 2Jogadores que disputaram mais de 20 jogos na Série A: 11

IDADE EM QUE SAÍRAM DO BRASIL- Não necessariamente para a Inglaterra

Formados fora (- de 15 anos) - 2Menos de 18 anos - 1Entre 18 e 20 anos - 19Mais de 21 anos - 1

Jogadores negociados diretamente com a Inglaterra: 5Jogadores que passaram por outros países antes da Inglaterra: 18

Países que receberam primeiro esses brasileiros:

Portugal - 4Ucrânia - 4Itália - 2França - 2​Alemanha - 2Eslováquia - 1Áustria - 1Espanha - 1Holanda - 1

CLUBES FORMADORES:* Onde estreou como profissional ou seu último clube no Brasil (base)