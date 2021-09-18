Quarteto do Fluminense treina bem e aumenta chance de voltar à equipe diante do Cuiabá

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O leque de opções do Fluminense pode aumentar para o confronto com o Cuiabá, na próxima segunda-feira (20). Assim como aconteceu no dia anterior, quatro jogadores que estavam em transição no departamento médico participaram bem da atividade realizada no CT Carlos Castilho: o lateral Egídio, o meio-campista Martinelli e os atacantes Gabriel Teixeira e Lucca.Caberá ao comandante tricolor e à comissão técnica avaliarem se possuem condições de atuar no confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 20h (de Brasília) na Arena Pantanal.

Martinelli era titular até sentir dores na coxa esquerda e desfalcar o Fluminense diante do São Paulo e do Atlético-MG. Já Egídio estava fora da equipe desde o início do mês, em virtude de uma lesão na coxa direita. Nonato e Danilo Barcelos entraram em seus respectivos lugares, respectivamente.