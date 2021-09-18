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Quarteto do Fluminense treina bem e aumenta chance de voltar à equipe diante do Cuiabá

Egídio, Martinelli, Lucca e Gabriel Teixeira participam da atividade neste sábado (18) no CT Carlos Castilho e ficam à disposição da comissão técnica, que avaliará escalação...
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Publicado em 

18 set 2021 às 15:37

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:37

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O leque de opções do Fluminense pode aumentar para o confronto com o Cuiabá, na próxima segunda-feira (20). Assim como aconteceu no dia anterior, quatro jogadores que estavam em transição no departamento médico participaram bem da atividade realizada no CT Carlos Castilho: o lateral Egídio, o meio-campista Martinelli e os atacantes Gabriel Teixeira e Lucca.Caberá ao comandante tricolor e à comissão técnica avaliarem se possuem condições de atuar no confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá às 20h (de Brasília) na Arena Pantanal.
Martinelli era titular até sentir dores na coxa esquerda e desfalcar o Fluminense diante do São Paulo e do Atlético-MG. Já Egídio estava fora da equipe desde o início do mês, em virtude de uma lesão na coxa direita. Nonato e Danilo Barcelos entraram em seus respectivos lugares, respectivamente.
Gabriel Teixeira e Lucca (que retornaram aos treinos após se recuperarem de lesão na coxa esquerda) eram alternativas de Marcão. A princípio, Caio Paulista e Luiz Henrique são titulares para as pontas do setor ofensivo. A equipe fará o encerramento de sua preparação neste domingo (19).

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