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Quarteto do Fluminense é convocado para a Seleção Brasileira Sub-18

Jefté, Alexsander, Matheus Martins e João Neto participam de período de treinamentos com o grupo em Recife...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 15:58

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 15:58

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense terá quatro representantes durante o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-18 em Recife. O lateral-esquerdo Jefté, o volante Alexsander e os atacantes Matheus Martins e João Neto estão na lista de convocados do técnico Dudu Patetuci, divulgada nesta sexta-feira.
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As atividades vão ser dos dias 25 de fevereiro a 5 de março e realizadas no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil. Estão previstos dois confrontos durante essa etapa contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do próprio Retrô.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Matheus Martins e João Neto, integrados ao time profissional nos treinamentos, são devem ser problema caso sejam utilizados junto ao Sub-23 no Campeonato Carioca. Isso porque o Estadual só começará em 6 ou 7 de março.Veja a lista completa:
Goleiros:Gabriel Átila – Clube Atlético MineiroKauã – Clube de Regatas do FlamengoThiago – Grêmio Foot-Ball Poto Alegrense
Laterais direitos:
João Henrique – Clube Atlético MineiroLucas Kawan – Grêmio Foot-ball Porto Alegrense
Laterais esquerdos:
Jefté – Fluminense Football ClubKaiki Bruno – Cruzeiro Esporte Clube
Zagueiros:
Eric Pimentel – Club de Regatas Vasco da GamaJoão Pedro – Club Athletico ParanaenseJonathan Alecxander – Sociedade Esportiva PalmeirasLucas Belezi – Sport Club Corinthians Paulista
Meio campistas:
Alexsander – Fluminense Football ClubCaio Eduardo – Club de Regatas Vasco da GamaJader – Club Athletico ParanaenseJuninho – Club Athletico ParanaenseKeven – Sport Club Corinthians PaulistaMatheus – Grêmio Foot-ball Porto Alegrense
Atacantes:
João Neto – Fluminense Football ClubMarcos Leonardo – Santos Futebol ClubeMatheus Martins – Fluminense Football ClubRenyer – Santos Futebol ClubeStenio – Cruzeiro Esporte ClubeWerton – Clube de Regatas do Flamengo

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