Quarteto do Fluminense é convocado para a Seleção Brasileira Sub-18

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense terá quatro representantes durante o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-18 em Recife. O lateral-esquerdo Jefté, o volante Alexsander e os atacantes Matheus Martins e João Neto estão na lista de convocados do técnico Dudu Patetuci, divulgada nesta sexta-feira.

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As atividades vão ser dos dias 25 de fevereiro a 5 de março e realizadas no Centro de Treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil. Estão previstos dois confrontos durante essa etapa contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do próprio Retrô.

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Matheus Martins e João Neto, integrados ao time profissional nos treinamentos, são devem ser problema caso sejam utilizados junto ao Sub-23 no Campeonato Carioca. Isso porque o Estadual só começará em 6 ou 7 de março.Veja a lista completa:

Goleiros:Gabriel Átila – Clube Atlético MineiroKauã – Clube de Regatas do FlamengoThiago – Grêmio Foot-Ball Poto Alegrense

Laterais direitos:

João Henrique – Clube Atlético MineiroLucas Kawan – Grêmio Foot-ball Porto Alegrense

Laterais esquerdos:

Jefté – Fluminense Football ClubKaiki Bruno – Cruzeiro Esporte Clube

Zagueiros:

Eric Pimentel – Club de Regatas Vasco da GamaJoão Pedro – Club Athletico ParanaenseJonathan Alecxander – Sociedade Esportiva PalmeirasLucas Belezi – Sport Club Corinthians Paulista

Meio campistas:

Alexsander – Fluminense Football ClubCaio Eduardo – Club de Regatas Vasco da GamaJader – Club Athletico ParanaenseJuninho – Club Athletico ParanaenseKeven – Sport Club Corinthians PaulistaMatheus – Grêmio Foot-ball Porto Alegrense

Atacantes: