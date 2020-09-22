Quarteto desembarca no Equador para reforçar o Fla na Libertadores

Crédito: Domènec Torrent lida com oito desfalques, sete deles por Covid-19 (Reprodução / DUgout

O técnico Domènec Torrent, enfim, conta com todo o elenco do Flamengo para a partida contra o Barcelona-EQU, válido pela quarta rodada da Copa Libertadores. Poucas horas antes da partida ser realizada no Estádio Monumental de Barcelona, às 19h15, o zagueiro Nathan, o lateral-direito João Lucas e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz desembarcaram em Guayaquil para fazer parte da delegação que está em Guayaquil. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia".

O quarteto teve de ser chamado às pressas pela diretoria do Rubro-Negro após o comandante se deparar com oito baixas para o confronto. Sete deles testaram positivo para Covid-19, enquanto um está lesionado. Vitinho, Bruno Henrique, Diego Ribas, Isla, Filipe Luís, Matheusinho e Michael estão infectados com o novo coronavírus e, seguindo o protocolo estabelecido, ficarão dez dias afastados. O atacante Gabigol, por sua vez, está com lesão muscular.