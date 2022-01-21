Quantos faltam? Após reforços caseiros e saídas inesperadas, confira como está o elenco do Vasco

Passada a participação na Copa São Paulo de Juniores e com 12 reforços já treinando no CT Moacyr Barbosa, o elenco do Vasco vai se definindo. Ganhou jogadores que estavam no time sub-20, perdeu atletas que estavam nos planos e continua no mercado a menos de uma semana da estreia no Campeonato Carioca.- Vão subir o Zé Vitor e o Pimentel - provisoriamente, não é definitivo. A ideia é que eles retornem ao sub-20 tão logo o sub-20 retorne das férias. Estão subindo também o Figueiredo, o Vinícius e o JP Galvão - esses por idade. São os cinco que vão subir de imediato - explicou o gerente de futebol, Carlos Brazil, na última terça-feira.

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Cabe destacar que os jogadores que subiram não participaram do jogo-treino contra o Audax, na última quinta-feira. Juniores que vinham treinando com os profissionais é que atuaram. Estes descem novamente ao sub-20 e as alterações no elenco se darão a partir desta sexta-feira.

Isso posto, em tese há lacunas a serem preenchidas na zaga e nas pontas. Isso considerando o que disse o técnico Zé Ricardo antes dos acertos com Matheus Barbosa e Getúlio (que ainda não foi oficializado). Por outro lado, a saída de Lucão e o afastamento de Bruno Gomes não estavam no mapa.

Confira o atual elenco do Cruz-Maltino:

Goleiros: Alexander, Halls e Thiago RodriguesZagueiros: Anderson Conceição, Luis Cangá, Zé Vitor, Eric Pimentel e UlissesLaterais-direitos: Léo Matos, Weverton e JP GalvãoLaterais-esquerdos: Edimar e RiquelmeVolantes: Yuri Lara, Weverton Jesus, Matheus Barbosa e Galarza,Meias: Isaque, Juninho, Laranjeira, Sarrafiore, MT, Vitinho, Bruno Nazário e NenêPontas: Vinícius, Gabriel Pec e Jhon SánchezCentroavantes: Figueiredo, Raniel e Getúlio

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