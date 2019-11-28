Saiba quanto custa ver o Flamengo no Mundial de Clubes, lá no Catar

O Flamengo conquistou a Libertadores sobre o River Plate e se classificou ao Mundial de Clubes Crédito: Fernando Vergara/AP

A torcida do Flamengo só pensa naquilo: o Mundial de Clubes, no Catar. Mas quanto custa para se aventurar por Doha durante a competição? Essa é a pergunta que muitos rubro-negros capixabas se fazem neste momento. Afinal, é o sonho de acompanhar de perto o time na busca do bicampeonato.

Veja Também Capixabas querem conquistar o mundo com o Flamengo no Mundial de Clubes

Seja por conta própria ou contando com o auxílio de uma agência de viagens, o torcedor terá que investir um bom dinheiro para assistir aos dois jogos que o time terá de fazer para conquistar o mundo mais uma vez.

Sem cogitar perder a chance de ver o time no topo do planeta, o estudante Lucas Trivelin foi montando um pacote de viagem por conta própria e usou do programa de milhagem do cartão de crédito para economizar, ou melhor, não gastar tanto.

Lucas montou um pacote por conta própria e acompanhará o time do coração no Mundial de Clubes Crédito: Arquivo pessoal

"Quando passamos pelo Grêmio na Libertadores já comprei as passagens para o Catar. Tinha um saldo de milhas e consegui os trechos de ida e volta sem a necessidade de pagar por elas. Isso barateou muito. Depois fiz reservas pelo ebooking (aplicativo de reservas) e comprei os ingressos no site da Fifa. Foi bem tranquilo. Ao todo devo ter investido cerca de R$ 5 mil. Não é barato, mas é bem menos do que se fosse para Lima acompanhar a final da Libertadores, por exemplo", salientou o estudante de Engenharia Mecânica de 22 anos.

TRANQUILIDADE

Mas para aqueles que dispensam a aventura e optam por mais segurança e tranquilidade, o mercado turístico oferece pacotes completos para o Mundial, com passagens, hospedagens, translado e até os ingressos dos jogos.

Nesse sentido, os valores variam de acordo com o tempo de permanência fora do país, mas os preços giram em torno dos R$ 14 mil por pessoa. Em uma simulação que inclui 13 diárias entre os dias 12 a 25 de dezembro, o torcedor teria de desembolsar um valor próximo a esse, explica a agente de viagens Patrícia Azevedo.

Patrícia Moschen Azevedo, agente de turismo Crédito: Arquivo Pessoal

"Os pacotes que são ofertados incluem mais dias por conta da oferta e procura por passagens no período próximo ao Natal. Se o torcedor optar por viajar próximo ao dia 17, data da primeira semifinal, a proximidade com o período natalino é maior e fatalmente os valores dos bilhetes também serão mais caros. Um pacote de 6 diárias, por exemplo, sairá perto de R$ 28 mil. Com essa quantia, é possível duas pessoas irem e por um período maior", explicou a agente de viagens da CVC.

A consultora de viagens Carla Rattes, da Tia Penha Turismo, que também organiza pacotes para a competição, recomenda aqueles que dispuserem de mais tempo, escolherem um período mais prolongado no Catar.