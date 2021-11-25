Quando a timidez de Arrascaeta quase, de fato, o atrapalhou: L! fala com formador do craque do Flamengo

"Arrascaeta é muito tímido, é uma coisa que pode atrapalhar no Flamengo". A frase de Thiago Neves sobre Arrascaeta, antes do início da trajetória de sucesso no Rio, virou meme assim que o uruguaio mostrou a face protagonista dentro das quatro linhas. E o seu jeito introvertido, de fato, quase prejudicou o camisa 14, mas em seus primeiros passos no futebol. É o que lembra Heber Silva Cantera, ídolo do Defensor Sporting e formador do craque do Fla na base.Em Montevidéu, Cantera, hoje aos 63 anos, detentor de um carisma ímpar e do recorde de jogador com mais partidas (338) pelo La Viola, conversou com o LANCE! e contou detalhes sobre os tempos em que se deparou pela primeira vez com Arrascaeta nas "canteras" do Defensor.

- O Arrascaeta chegou ao Defensor Sporting muito jovem, com 15 anos. Era muito tímido, muito franzino. Era um menino muito calmo e tímido, na dele, mas tinha bastante talento e potencial - disse Cantera, em frente ao Centenário, palco da final da Libertadores no dia 27, emendando:

Antes de desembarcar no Brasil (Cruzeiro), Arrascaeta subiu e brilhou pelos profissionais do Defensor de 2013 a 2015. O camisa 10 da seleção é um dos maiores xodós dos uruguaios, tanto que diversos abordados pela nossa reportagem o chamam Giorgan (como é mais falado por aqui) de "amigo". E Cantera avisou que também o acompanha nos jogos do Brasileirão:

Volante afeito à tradicional raça uruguaia, Cantera ainda nos respondeu quem considera os destaques do Flamengo, que consequentemente podem decidir a Libertadores, no dia 27, contra o Palmeiras.

- Bruno Henrique é muito bom. Gabigol é inigualável. Mas eu gosto mais dos volantes. Porque sempre joguei de primeiro volante. [...] No Flamengo, é o Arão, certo? Gosto bastante dele. Eu era um volante mais defensivo do que ofensivo. Sempre fui volante central (cabeça de área). Mas o Flamengo tem bons jogadores, e acredito que o Arrascaeta é um "plus".