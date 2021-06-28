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Qualidade do gramado pesa, e Flamengo escolhe a Neo Química Arena para encarar o Fluminense

Com o Maracanã à disposição da Conmebol para a Copa América, clube opta pelo estádio do Corinthians e aguarda confirmação da CBF. Volta Redonda aparece como Plano B...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 17:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Se depender do Flamengo, o clássico contra o Fluminense no próximo domingo será disputado em São Paulo. Com o Maracanã à disposição da Conmebol para a Copa América, o clube escolheu mandar o clássico na Neo Química Arena e depende apenas de questões burocráticas com a CBF para confirmar a alteração. A informação foi divulgada pelo site "ge" e confirmada pelo LANCE!.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonA escolha pelo estádio do Corinthians ocorreu por conta conta da qualidade do gramado, considerado por muitos o melhor do Brasil. Caso a mudança seja vetada pela CBF, o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, surge como plano B para sediar o clássico, válido pela nona rodada do Brasileirão.
Vale lembrar que essa seria apenas a terceira vez em que Flamengo e Fluminense mediriam forças em solo paulista. Em 1942 e em 2016, os rivais se enfrentaram no Pacaembu, e ambos os clássicos terminaram 0 a 0.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Antes do Fla-Flu, o Rubro-Negro tem pela frente o Cuiabá, quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela oitava rodada do Brasileirão. Com nove pontos e dois jogos atrasados, o Fla ocupa a décima colocação na tabela.

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