Qualidade de meia, precisão de centroavante: o grande Brasileiro de Thiago Galhardo

Crédito: Galhardo tem 14 gols no Brasileirão (Ricardo Duarte/Internacional

Quando o Internacional perdeu Paolo Guerrero, sua principal referência ofensiva, em razão de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, já no início do Campeonato Brasileiro, a pergunta que rondava o Internacional era: quem chegaria para substituir o peruano? A resposta encontrada por Coudet, no entanto, já estava dentro do próprio elenco: Thiago Galhardo.

Meia de origem, desde os tempos de Bangu, o jogador passou a jogar um pouco mais adiantado com a ausência de Guerrero, entrando na área como um centroavante e aproveitando sua boa estatura para atacar no jogo aéreo. E tem funcionado. Thiago é o jogador com mais gols de cabeça neste Brasileiro, empatado com Renato Kayzer, hoje no Athletico Paranaense - iniciou a competição no Atlético Goianiense -, com cinco tentos convertidos desta forma.

Contra o Vasco, neste domingo, o seu 14º gol no campeonato acabou saindo de pênalti, mas outras oportunidades foram criadas, principalmente no jogo aéreo - ainda que algumas concluídas com o pé, como numa chegada já no 2º tempo, após bom cruzamento de Uendel.

Entre os jogadores que disputam a artilharia do Brasileirão, além de líder em números gerais, o camisa 17 detém também a maior taxa de conversão de finalização. Para estufar as redes 14 vezes, Galhardo precisou de apenas 33 tentativas, o que lhe dá um aproveitamento de 42,4%. Dos principais goleadores até o momento, Pedro, do Flamengo, com 32% - oito gols em 25 arremates -, é que mais se aproxima dessa eficiência.

Thiago Galhardo, no entanto, não deixou de ser um criador de jogadas. Com liberdade para sair da área, até pela presença de Abel Hernández ao seu lado, outro atacante de boa estatura, o jogador é também o líder de passes para gol do Brasileiro, com cinco assistências ao todo - a última, contra o Vasco.

Com precisão de centroavante e visão de meia, aos 31 anos de idade, Galhardo vive, sem dúvida alguma, o seu melhor momento da carreira.

THIAGO GALHARDO NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore