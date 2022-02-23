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futebol

Qual a escalação provável do Coritiba para estreia na Copa do Brasil

Verdão do Alto da Glória fará a sua primeira partida na edição 2022 do torneio frente ao Bahia de Feira...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 10:38
23 jogadores foram relacionados pelo técnico Gustavo Morínigo para a viagem do Coritiba rumo a cidade de Feira de Santana onde, na próxima quinta-feira (24), a equipe estreia na Copa do Brasil visitando o Bahia de Feira. O embate está marcado para às 19h (de Brasília) na Arena Cajueiro.>E você, já segue o perfil oficial do LANCE! no Tik Tok?Enquanto Régis se tornou desfalque por conta de seu teste positivo para Covid-19, a boa notícia fica na possibilidade de contar com William Farias, recuperado de problema muscular.
No mais, a tendência é que o Morínigo repita a estrutura básica da equipe que vem apresentando bons resultados na fase classificatória do Paranaense. Resultados esses, aliás, que já garantiram o Coxa no mata-mata do estadual em busca de um título que não vem desde 2017.
Sendo assim, é que a escalação do Verdão diante do time baiano tenha Alex Muralha; Val, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Thonny Anderson; Alef Manga, Léo Gamalho e Igor Paixão.
Seguindo o regulamento vigente há algumas edições, a primeira fase é disputada em confronto único e com o mando de campo pertencente ao clube de posição inferior no Ranking da CBF. Entretanto, em caso de empate, o time visitante está classificado, não havendo a possibilidade de decisão fora do tempo normal.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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