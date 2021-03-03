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Punido pela FIFA, Sport ganha um 'alívio'; Entenda

Mesmo sem poder contratar ninguém, o Leão foi liberado a registrar a renovação de contrato dos atletas do elenco...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 21:03
Crédito: Divulgação/Sport
O lado administrativo do Sport não cansa de complicar a situação do clube para a temporada 2021. No começo da semana, o Leão foi informado que, por conta da dívida de € 907.500,00 (R$ 6 milhões na cotação atual) referente à compra do atacante André, junto ao Sporting Lisboa, o Leão está impedido de registrar novos atletas.
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Porém, o alívio no caso se dá por conta da flexibilidade da FIFA do Sport registrar as renovações de contrato e jogadores que já estão no clube, como, por exemplo, o volante Marcão e o meio-campo Thiago Neves.
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Agora, a diretoria do Leão tenta correr contra o tempo para tentar quitar a dívida e ficar livre para ir ao mercado e reforçar o elenco do técnico Jair Ventura.

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