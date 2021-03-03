Punido pela FIFA, Sport ganha um 'alívio'; Entenda

Crédito: Divulgação/Sport

O lado administrativo do Sport não cansa de complicar a situação do clube para a temporada 2021. No começo da semana, o Leão foi informado que, por conta da dívida de € 907.500,00 (R$ 6 milhões na cotação atual) referente à compra do atacante André, junto ao Sporting Lisboa, o Leão está impedido de registrar novos atletas.

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Porém, o alívio no caso se dá por conta da flexibilidade da FIFA do Sport registrar as renovações de contrato e jogadores que já estão no clube, como, por exemplo, o volante Marcão e o meio-campo Thiago Neves.

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