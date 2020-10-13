Punido novamente, Santos não pode contratar a partir desta terça

Após chegar a um acordo com o Hamburgo (ALE) pela divida da compra do zagueiro Cléber Reis, ainda em 2017, e ser liberado pela Fifa para registrar novos jogadores, o Santos levou mais uma punição da entidade nesta terça-feira. A partir de hoje, o clube está novamente sem poder registrar jogadores.A nova punição se dá pelas dívidas do Peixe com Huachipato (CHI), na vinda de Soteldo e Atlético Nacional (COL), na compra de Felipe Aguilar. O Santos deve $ 19 milhões aos chilenos, já que não pagou nenhuma parcela da compra do venezuelano e R$ 5 milhões aos colombianos, devendo duas parcelas. Totalizando, o valor devido giram em torno de R$ 24 milhões.