Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Punido novamente, Santos não pode contratar a partir desta terça

Peixe leva nova punição da Fifa, desta vez por conta das dívidas com Huachipato e Atlético Nacional, pelas contratações de Soteldo e Felipe Aguilar. Valores são de quase R$ 24 mi...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:00

Após chegar a um acordo com o Hamburgo (ALE) pela divida da compra do zagueiro Cléber Reis, ainda em 2017, e ser liberado pela Fifa para registrar novos jogadores, o Santos levou mais uma punição da entidade nesta terça-feira. A partir de hoje, o clube está novamente sem poder registrar jogadores.A nova punição se dá pelas dívidas do Peixe com Huachipato (CHI), na vinda de Soteldo e Atlético Nacional (COL), na compra de Felipe Aguilar. O Santos deve $ 19 milhões aos chilenos, já que não pagou nenhuma parcela da compra do venezuelano e R$ 5 milhões aos colombianos, devendo duas parcelas. Totalizando, o valor devido giram em torno de R$ 24 milhões.
- Temos que ser prudentes. Nosso primeiro foco era o Hamburgo, teve horas de desespero. Íamos perder pontos. Agora, a partir da semana que vem, os focos são Huachipato e Atlético Nacional. Essas duas negociações serão em conjunto pois penalidades serão dadas a partir do dia 13 - afirmou Orlando Rollo, presidente em exercício do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados