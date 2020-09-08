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futebol

Puma fecha acordo com o Palmeiras e patrocina 23 atletas do time feminino

Em ação inédita, fornecedora de material esportivo do clube apresenta proposta para todo o elenco feminino. Meninas já entram em campo com o material nesta quarta-feira (9)...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 12:25
Crédito: Atletas do Palmeiras são patrocinadas pela Puma (Divulgação
A Puma fechou o patrocínio de 23 atletas do elenco feminino do Palmeiras, uma parceria inédita no mundo do futebol, que tem como objetivo apoiar atletas que buscam o justo reconhecimento como estrelas do esporte, além de construir novos momentos significativos para esse elenco de mulheres palestrinas.
A proposta, que não é obrigatória, foi feita para todas as 27 atletas do clube, independentemente da posição que jogam ou da performance apresentada. Quatro delas, com vínculos com outras marcas, não fecharam com a fornecedora de material do Palmeiras. As 23 atletas são: as goleiras Vivi, Karen e Jully; as defensoras Janaína, Samara, Stella e Thais; as laterais Isabella e Vitória; as meio-campistas Ary, Bia, Carla Nunes, Dóroty, Juliana Passari, Karla Alves, Maressa, Nicoly e Tefy; e as atacantes Bianca, Monica, Livyan, Lurdinha e Ottilia.- Entendemos que através desse incentivo pioneiro no mundo a PUMA, em parceria com o Palmeiras, agregamos valor à modalidade no Brasil, abrindo diversas possibilidades para as atletas ao mesmo tempo que oferece condições para desenvolverem o trabalho. Há muitos anos que a marca patrocina grandes nomes do futebol feminino, mas com este projeto queremos também uma mudança maior, estrutural, para que tenhamos um futebol feminino cada vez mais forte - disse Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil.
- O Palmeiras só tem a agradecer por essa parceria inédita com a Puma. O patrocínio vem para exaltar a modalidade, reconhecer o valor das meninas e agregar ainda mais valor ao nosso projeto de futebol feminino, que busca ser vencedor e referência, mas que também não mede esforços para oferecer a melhor estrutura para as jogadoras. É uma grande marca acreditando em um grande clube, por isso, temos certeza que esse é o início de uma parceria de sucesso - completa Alberto Simão, diretor executivo de Futebol Feminino do Palmeiras.
Todos os 23 contratos das atletas já estão válidos e as jogadoras estreiam suas respectivas parcerias no gramado nesta quarta-feira (9), em partida contra o Minas Icesp, válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino A1.

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