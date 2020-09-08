Puma fecha acordo com o Palmeiras e patrocina 23 atletas do time feminino

Crédito: Atletas do Palmeiras são patrocinadas pela Puma (Divulgação

A Puma fechou o patrocínio de 23 atletas do elenco feminino do Palmeiras, uma parceria inédita no mundo do futebol, que tem como objetivo apoiar atletas que buscam o justo reconhecimento como estrelas do esporte, além de construir novos momentos significativos para esse elenco de mulheres palestrinas.

A proposta, que não é obrigatória, foi feita para todas as 27 atletas do clube, independentemente da posição que jogam ou da performance apresentada. Quatro delas, com vínculos com outras marcas, não fecharam com a fornecedora de material do Palmeiras. As 23 atletas são: as goleiras Vivi, Karen e Jully; as defensoras Janaína, Samara, Stella e Thais; as laterais Isabella e Vitória; as meio-campistas Ary, Bia, Carla Nunes, Dóroty, Juliana Passari, Karla Alves, Maressa, Nicoly e Tefy; e as atacantes Bianca, Monica, Livyan, Lurdinha e Ottilia.- Entendemos que através desse incentivo pioneiro no mundo a PUMA, em parceria com o Palmeiras, agregamos valor à modalidade no Brasil, abrindo diversas possibilidades para as atletas ao mesmo tempo que oferece condições para desenvolverem o trabalho. Há muitos anos que a marca patrocina grandes nomes do futebol feminino, mas com este projeto queremos também uma mudança maior, estrutural, para que tenhamos um futebol feminino cada vez mais forte - disse Fabio Kadow, diretor de marketing da Puma Brasil.

- O Palmeiras só tem a agradecer por essa parceria inédita com a Puma. O patrocínio vem para exaltar a modalidade, reconhecer o valor das meninas e agregar ainda mais valor ao nosso projeto de futebol feminino, que busca ser vencedor e referência, mas que também não mede esforços para oferecer a melhor estrutura para as jogadoras. É uma grande marca acreditando em um grande clube, por isso, temos certeza que esse é o início de uma parceria de sucesso - completa Alberto Simão, diretor executivo de Futebol Feminino do Palmeiras.