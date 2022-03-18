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Público do Dérbi é o melhor do Palmeiras no ano, mas não entra nem no 'Top 10' do Allianz

Verdão registra 39.511 torcedores no clássico contra o Corinthians, o que foi somente o 12º melhor público da história do estádio palmeirense...

Publicado em 17 de Março de 2022 às 23:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 23:24
O Palmeiras colocou 39.511 torcedores no Allianz Parque na vitória por 2 a 1 no clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (17), em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. O público foi o melhor do Verdão na temporada, mas não ficoiu nem entre os 10 melhores do estádio palmeirense. Como o Palmeiras havia comercializado 37 mil ingressos até a véspera do Dérbi, existia a expectativa de que o público do clássico entrasse entre os três maiores do Allianz Parque, ultrapassando os 40 mil palmeirenses in loco no duelo de torcida única. Mas o que era estimado, não se tornou realidade.
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Os 39.511 palmeirenses presentes do Dérbi desta quinta-feira (17) fizeram parte somente do 12º maior público da história da arena da equipe alviverde.
Em realção aos confrontos diante do Corinthians esse foi o terceiro melhor público em Dérbis no Allianz Parque, em 11 disputados, sendo superado apenas a decisão do Campeonato Paulista de 2018, onde os alvinegros foram campeões, que teve 41.227 torcedores, e de uma vitória por 1 a 0 pelo primeiro turno do Brasileirão de 2016, que teve 39.935 palmeirenses, primeiro Dérbi com torcida única no Allianz Parque.
Em relação a esta temporada, o registro de público no Dérbi superou os 38.381 torcedores no último domingo (13), na vitória palmeirense por 1 a 0 diante do Santos. Contudo, o clássico contra o Corinthians foi apenas o segundo do ano com capacidade total permitida em 2022.
Antes, o governo de São Paulo estava permitindo somente o preenchimento de 70% dos setores dos estádios no Estado.
Crédito: PalmeirasvenceuoquartoDérbinoAllianzParque;foram11disputados(Foto:CésarGreco/Ag.Palmeiras

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