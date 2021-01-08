PSG se interessa pelo lateral brasileiro Emerson, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis

Crédito: Divulgação / Betis

Recém-chegado ao PSG, o técnico Mauricio Pochettino já começa a planejar o elenco do time francês para a próxima temporada. E de acordo com a imprensa espanhola, os parisienses têm interesse no lateral-direito Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsSegundo os jornais "Estádio Deportivo", de Sevilha, na região da Andaluzia, e do "Mundo Deportivo", da catalã Barcelona, o PSG já começa a pensar no substituto de Alessandro Florenzi. O ala está emprestado pela Roma até o fim da temporada, mas não continuará na França.

Com a chegada do estadunidense Sergiño Dest ao Barcelona, o clube blaugrana não deve utilizar Emerson, segundo os portais espanhóis, e sua venda é considerada pela direção catalã, especialmente em grave momento de crise financeira.

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