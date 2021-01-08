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PSG se interessa pelo lateral brasileiro Emerson, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis

Jogador de 21 anos tem sido um dos destaques do Real Betis e pode ser vendido pelo Barcelona no início da próxima temporada. Jogador marcou gol na Copa do Rei...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 18:06

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Divulgação / Betis
Recém-chegado ao PSG, o técnico Mauricio Pochettino já começa a planejar o elenco do time francês para a próxima temporada. E de acordo com a imprensa espanhola, os parisienses têm interesse no lateral-direito Emerson Royal, que pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Real Betis.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsSegundo os jornais "Estádio Deportivo", de Sevilha, na região da Andaluzia, e do "Mundo Deportivo", da catalã Barcelona, o PSG já começa a pensar no substituto de Alessandro Florenzi. O ala está emprestado pela Roma até o fim da temporada, mas não continuará na França.
Com a chegada do estadunidense Sergiño Dest ao Barcelona, o clube blaugrana não deve utilizar Emerson, segundo os portais espanhóis, e sua venda é considerada pela direção catalã, especialmente em grave momento de crise financeira.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Revelado pela Ponte Preta e com passagem de destaque no Atlético-MG, Emerson Royal é um dos destaques do Real Betis, comandado pelo chileno Manuel Pellegrini. Na última quarta-feira, o time alviverde venceu o Mutilvera na Copa do Rei por 3 a 1, com um gol do brasileiro.

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