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futebol

PSG reabre interesse por Cristiano Ronaldo e pode contratar português

Nasser Al-Khelaifi mantém contato com Jorge Mendes, empresário do atacante. Camisa sete tem salário alto e é alvo de ataques da imprensa italiana...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 11:15
Crédito: AFP
O Paris Saint-Germain reabriu o interesse pela contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada após a eliminação da Juventus para o Porto nas oitavas de final da Champions League na última terça-feira, segundo o “Le Parisien”. O português tem contrato com a Velha Senhora até 2022, tem um salário alto para o clube de Turim e é alvo de ataques da imprensa italiana.Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e Jorge Mendes, empresário do atacante, mantém contato regularmente. No entanto, a prioridade dos franceses é definir as renovações de contrato de Neymar e Mbappé. Após a classificação do time às quartas de final da Liga dos Campeões na última quinta-feira, o mandatário afirmou que ambos devem seguir no time de Pochettino.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar do interesse, a contratação de Cristiano Ronaldo pode estar atrelada a saída de Mbappé, caso o craque não renove com o PSG. Além do camisa sete, o clube também tem Messi como uma de suas prioridades, mas o argentino tem as opções de permanecer na Catalunha ou rumar para o Manchester CIty.

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