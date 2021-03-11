PSG reabre interesse por Cristiano Ronaldo e pode contratar português

O Paris Saint-Germain reabriu o interesse pela contratação de Cristiano Ronaldo para a próxima temporada após a eliminação da Juventus para o Porto nas oitavas de final da Champions League na última terça-feira, segundo o “Le Parisien”. O português tem contrato com a Velha Senhora até 2022, tem um salário alto para o clube de Turim e é alvo de ataques da imprensa italiana.Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, e Jorge Mendes, empresário do atacante, mantém contato regularmente. No entanto, a prioridade dos franceses é definir as renovações de contrato de Neymar e Mbappé. Após a classificação do time às quartas de final da Liga dos Campeões na última quinta-feira, o mandatário afirmou que ambos devem seguir no time de Pochettino.