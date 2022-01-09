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futebol

PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal

Centroavante belga causou polêmica recentemente ao afirmar que se arrependeu de deixar a Inter de Milão, mas situação foi normalizada após pedido de desculpas ao Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 19:12

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:12

Com chances mínimas de seguir com Kylian Mbappé em seu elenco para a próxima temporada, o Paris Saint-Germain já começa a planejar um novo nome para seu estrelado ataque. E de acordo com a imprensa inglesa, o belga Romelu Lukaku, do Chelsea, é o favorito do clube parisiense.Segundo informações do jornal "The Sun", o PSG observa atentamente a situação do camisa 9 londrino, que recentemente foi afastado após declarações polêmicas sobre sua saída da Inter de Milão. De volta ao elenco, o jogador foi titular na vitória dos Blues no último sábado, deixando sua marca, inclusive.
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O portal ainda avança que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, estaria disposto a investir 75,5 milhões de libras (R$ 581 milhões), valor bem abaixo dos 115 milhões de euros que o Chelsea pagou para tirar o centroavante do clube italiano em agosto de 2021.
+ Novo rico, Newcastle vai às compras e confirma primeiro reforço. Veja quem mais está na mira do clube
A contratação de um atacante é tido como prioridade no Parque dos Príncipes para a próxima temporada, uma vez que Mbappé tem contrato somente até o fim de junho. Sem o desejo de renovar até o momento, o camisa 7 já falou abertamente que tenho o sonho de atuar pelo Real Madrid.
Crédito: LukakufoiaprincipalcontrataçãodoChelseaparaaatualtemporada(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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