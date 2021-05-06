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futebol

PSG exige que Barcelona não assedie Neymar para a próxima temporada

Atacante brasileiro tem contrato com a equipe francesa até 2022 e ainda não assinou sua renovação contratual. Clube catalão tem interesse no craque do time de Pochettino...
LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 08:21

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 08:21

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Paris Saint-Germain enviou uma mensagem ao Barcelona, através de Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, exigindo que os catalães deixem Neymar tranquilo e que não desestabilizem o atleta ou a equipe, segundo a "Catalunya Ràdio".O atacante brasileiro tem contrato assinado com o time atual até 2022, tem uma nova proposta em mãos, mas ainda não assinou a renovação. Além disso, o camisa 10 é um dos principais alvos do projeto de Joan Laporta para a próxima temporada culé do ponto de vista econômico e esportivo.
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Neymar já expressou o desejo em atuar novamente ao lado do Messi, que parece cada vez mais próximo de permanecer no Barça. No entanto, a saída do atacante na próxima janela seria complicada por conta da relação ruim entre os dirigentes blaugranas e os franceses.

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