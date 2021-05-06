PSG exige que Barcelona não assedie Neymar para a próxima temporada

O Paris Saint-Germain enviou uma mensagem ao Barcelona, através de Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, exigindo que os catalães deixem Neymar tranquilo e que não desestabilizem o atleta ou a equipe, segundo a "Catalunya Ràdio".O atacante brasileiro tem contrato assinado com o time atual até 2022, tem uma nova proposta em mãos, mas ainda não assinou a renovação. Além disso, o camisa 10 é um dos principais alvos do projeto de Joan Laporta para a próxima temporada culé do ponto de vista econômico e esportivo.