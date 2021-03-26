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futebol

PSG está disposto a pagar cerca de R$ 166 milhões em lateral brasileiro

Emerson Royal pertence ao Barcelona, está emprestado ao Betis, mas é alvo de interesse da equipe dirigida por Mauricio Pochettino para a próxima temporada...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:19

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 11:19
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O Paris Saint-Germain está disposto a pagar cerca de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões) por Emerson, segundo o “Goal”. O lateral direito brasileiro pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis por conta do acordo que os clubes espanhóis fizeram na hora em que tiraram o atleta do Atlético-MG.O clube catalão terá pago cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) pela contratação do ala ao final da operação. Os culés devem estudar a oferta dos franceses uma vez que a quantia é consideravelmente maior do que o investimento realizado em 2019. Além disso, a equipe blaugrana busca fazer dinheiro para investir na próxima janela de transferências.
> Veja a tabela da La Liga
Em sua segunda temporada pela equipe de Sevilha, Emerson tem bons números: dois gols e quatro assistências. O PSG busca uma opção jovem e que possa vestir a camisa do clube a longo prazo, uma vez que Florenzi, atual titular do time, está emprestado até o final da temporada e já está com 30 anos.

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