PSG está disposto a pagar cerca de R$ 166 milhões em lateral brasileiro

O Paris Saint-Germain está disposto a pagar cerca de 25 milhões de euros (R$ 166 milhões) por Emerson, segundo o “Goal”. O lateral direito brasileiro pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis por conta do acordo que os clubes espanhóis fizeram na hora em que tiraram o atleta do Atlético-MG.O clube catalão terá pago cerca de 15 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões) pela contratação do ala ao final da operação. Os culés devem estudar a oferta dos franceses uma vez que a quantia é consideravelmente maior do que o investimento realizado em 2019. Além disso, a equipe blaugrana busca fazer dinheiro para investir na próxima janela de transferências.