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futebol

PSG escolhe atacante do Benfica como 'novo camisa 9', diz jornal

Darwin Núñez, de 22 anos, é o alvo do clube francês, que deverá perder Mbappé e Icardi para a próxima temporada. Jogador tem contrato com os lusitanos até 2025...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:03
Enquanto não define a situação de Kylian Mbappé, que tem contrato somente até o fim da temporada, o Paris Saint-Germain já se movimenta para contratar um novo atacante para seu estrelado elenco. E de acordo com a imprensa francesa, o nome da vez no clube é Darwin Núñez, do Benfica.Segundo o jornal "L'Équipe", o uruguaio de 22 anos é o favorito a ser o novo camisa 9 do time parisiense, uma vez que Mauro Icardi, outro atacante do PSG, também deve deixar o clube ao final da temporada.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
Principal nome do Benfica em 2021/22, Darwin Núñez marcou 34 gols em 41 partidas pelos Encarnados e é o artilheiro do Campeonato Português, com 26 gols. Na seleção do Uruguai, ele entrou em campo oito vezes e balançou as redes uma vez.
+ Rodrygo é o brasileiro mais jovem a marcar 10 gols na Champions League: veja a lista
Contratado pelo clube de Lisboa em setembro de 2020, Darwin Núñez custou 24 milhões de euros (R$ 150 milhões, à época) e tem vínculo até junho de 2025. Além do PSG, Manchester United, Newcastle e Chelsea também têm interesse no centroavante.
Crédito: DarwinNúñezéoprincipaljogadordoBenficanaatualtemporada(Foto:CARLOSCOSTA/AFP

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