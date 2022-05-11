PSG escolhe atacante do Benfica como 'novo camisa 9', diz jornal

Enquanto não define a situação de Kylian Mbappé, que tem contrato somente até o fim da temporada, o Paris Saint-Germain já se movimenta para contratar um novo atacante para seu estrelado elenco. E de acordo com a imprensa francesa, o nome da vez no clube é Darwin Núñez, do Benfica.Segundo o jornal "L'Équipe", o uruguaio de 22 anos é o favorito a ser o novo camisa 9 do time parisiense, uma vez que Mauro Icardi, outro atacante do PSG, também deve deixar o clube ao final da temporada.