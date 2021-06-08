PSG e Chelsea buscam contratação de Hakimi, da Inter de Milão

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, o lateral-direito da Inter de Milão, Achraf Hakimi, é alvo de dois gigantes do futebol mundial. Paris Saint-Germain e Chelsea brigam pela contratação do jogador marroquino, e podem oferecer valores altos por ele.

Veja a tabela da EurocopaO Paris Saint-Germain, como informa Fabrizio Romano, já tem negociações em andamento com a Inter de Milão. O jornalista fala que o clube francês deseja pagar 60 milhões de euros (R$ 368,8 milhões), mas os italianos querem receber 80 milhões de euros por Hakimi (R$ 491,8 milhões).

Romano também informa que o Chelsea, atual campeão da Champions League, entrou em contato com o agente de Achraf Hakimi nos últimos dias, mas sem acordos até o momento. Por enquanto, o clube inglês também não negociou com a Inter.

Apesar de não se posicionar quanto a situação de Achraf Hakimi, a Inter de Milão ofereceu um novo contrato para outro lateral. O inglês Ashley Young recebeu a proposta de renovar com a equipe italiana até o mês de junho de 2022.