PSG dobra oferta do Barcelona e deve acertar chegada de Wijnaldum

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Após ter um acordo verbal com o Barcelona, Wijnaldum deve assinar com o Paris Saint-Germain, segundo Fabrizio Romano. O clube francês dobrou a oferta salarial proposta pela equipe da Catalunha e o holandês deve jogar no time de Mauricio Pochettino até 2024.Os culés não possuem o interesse em entrar em uma espécie de leilão com o PSG pelo meio-campista. Com isso, os blaugranas já pensam em outras alternativas para a posição ou na possibilidade de dar mais protagonismo ao jovem Ilaix Moriba.

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Wijnaldum está com a seleção holandesa visando a disputa da Eurocopa e Frenkie De Jong tenta convencê-lo a assinar pelo Barça. No entanto, o veterano de 30 anos parece ter uma decisão tomada e o acerto com a equipe francesa por acontecer nas próximas semanas.