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PSG dobra oferta do Barcelona e deve acertar chegada de Wijnaldum

Meio-campista holandês está sem clube após fim de contrato com o Liverpool, tinha acordo verbal com o clube catalão, mas opta por jogar na equipe francesa...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 09:55

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 09:55

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Após ter um acordo verbal com o Barcelona, Wijnaldum deve assinar com o Paris Saint-Germain, segundo Fabrizio Romano. O clube francês dobrou a oferta salarial proposta pela equipe da Catalunha e o holandês deve jogar no time de Mauricio Pochettino até 2024.Os culés não possuem o interesse em entrar em uma espécie de leilão com o PSG pelo meio-campista. Com isso, os blaugranas já pensam em outras alternativas para a posição ou na possibilidade de dar mais protagonismo ao jovem Ilaix Moriba.
> Veja a tabela da Eurocopa
Wijnaldum está com a seleção holandesa visando a disputa da Eurocopa e Frenkie De Jong tenta convencê-lo a assinar pelo Barça. No entanto, o veterano de 30 anos parece ter uma decisão tomada e o acerto com a equipe francesa por acontecer nas próximas semanas.
Nas últimas cinco temporadas, Wijnaldum foi peça importante do Liverpool de Jurgen Klopp. No time inglês, o jogador conquistou uma Champions League, uma Premier League e um Mundial de Clubes e participou de quase todos os jogos em seu último ano.

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