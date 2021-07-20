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Próximos de retorno, Mantuan, Léo Natel e Ruan Oliveira seguem trabalho de transição no Corinthians

Trio está em recuperação de lesões, mas se aproximam de ficarem prontos. No treino desta terça-feira, dois deles chegaram a fazer parte da atividade com o restante do grupo...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 16:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está em busca de reforços no mercado de transferências, mas em breve terá pelo menos três acréscimos "da casa" para o elenco: Léo Natel, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesão e estão próximos de um retorno aos gramados. Nesta terça-feira, eles seguiram o trabalho de transição no CT Joaquim Grava e chegaram a treinar como restante do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Mantuan e Natel, ambos em transição com a preparação física, participaram de parte da atividade com os outros companheiros nesta manhã. Ruan também foi a campo, mas realizou trabalhos individuais com a bola, e não com elenco.
Mantuan foi operado há pouco mais de oito meses, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro do ano passado. Em casos desse tipo, o tempo de recuperação é de aproximadamente oito meses, por isso a expectativa é de um retorno em breve para ficar à disposição de Sylvinho.Ruan Oliveira sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro de 2020 durante um treinamento e recentemente completou dez meses de cirurgia. A situação é bem parecida com a de Mantuan, e a previsão é de que ele possa estar pronto para jogar em breve.
O caso de Léo Natel é mais simples, já que ele sofreu uma luxação no ombro durante a partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão-2021, em 16 de junho. De lá para cá, ou seja, há pouco mais de um mês, ele tem feito trabalho de transição e está próximo de estar à disposição da comissão técnica.
Assim, o trio segue o trabalho de transição e se aproxima de virar "reforço" para o técnico Sylvinho ainda para esta temporada. Os três pertencem a um setor que carece de alternativas que possam mudar as características de um jogo. Com a chegada de Giuliano, o ataque ficará mais fortelecido.

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