Próximos de retorno, Mantuan, Léo Natel e Ruan Oliveira seguem trabalho de transição no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está em busca de reforços no mercado de transferências, mas em breve terá pelo menos três acréscimos "da casa" para o elenco: Léo Natel, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, que se recuperam de lesão e estão próximos de um retorno aos gramados. Nesta terça-feira, eles seguiram o trabalho de transição no CT Joaquim Grava e chegaram a treinar como restante do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mantuan e Natel, ambos em transição com a preparação física, participaram de parte da atividade com os outros companheiros nesta manhã. Ruan também foi a campo, mas realizou trabalhos individuais com a bola, e não com elenco.

Mantuan foi operado há pouco mais de oito meses, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um amistoso pela Seleção Brasileira sub-20, no dia 28 de outubro do ano passado. Em casos desse tipo, o tempo de recuperação é de aproximadamente oito meses, por isso a expectativa é de um retorno em breve para ficar à disposição de Sylvinho.Ruan Oliveira sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro de 2020 durante um treinamento e recentemente completou dez meses de cirurgia. A situação é bem parecida com a de Mantuan, e a previsão é de que ele possa estar pronto para jogar em breve.

O caso de Léo Natel é mais simples, já que ele sofreu uma luxação no ombro durante a partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão-2021, em 16 de junho. De lá para cá, ou seja, há pouco mais de um mês, ele tem feito trabalho de transição e está próximo de estar à disposição da comissão técnica.