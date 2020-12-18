Próximo dos cem jogos pelo Palmeiras, Gustavo Scarpa revela que alcançar marca ‘é uma honra’

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O meia Gustavo Scarpa vive um grande momento com a camisa do Palmeiras. Sob o comando de Abel Ferreira, o jogador ganhou minutos, tornou-se titular e se destacou. Além disso, o camisa 14 pode, contra o Internacional, bater uma importante marca com a camisa alviverde ao atingir cem jogos com o manto decacampeão brasileiro.

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O atleta chegou ao Palmeiras em 2018, após deixar o Fluminense. No Verdão, foi campeão brasileiro em sua primeira temporada e paulista, em 2020, além de ser, em 2019, o artilheiro da equipe junto de Dudu, com 13 gols. No total, esteve presente em 99 confrontos, balançando as redes 22 vezes e dando 13 assistências.

>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 Na iminência de completar o centésimo jogo no clube, Scarpa revelou, via assessoria, a emoção de disputar tantos confrontos pelo maior campeão nacional.

– É uma honra alcançar essa marca tão importante e significativa pelo Palmeiras. Estou muito contente e agradeço a Deus por todas as coisas boas que já vivi aqui. Agora, temos que focar nas decisões que temos pela frente e trabalhar forte para buscar mais títulos com essa camisa tão pesada e cheia de história.