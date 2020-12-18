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Próximo dos cem jogos pelo Palmeiras, Gustavo Scarpa revela que alcançar marca ‘é uma honra’

Jogador pode chegar ao centésimo confronto pelo clube na partida contra o Internacional
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LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 08:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O meia Gustavo Scarpa vive um grande momento com a camisa do Palmeiras. Sob o comando de Abel Ferreira, o jogador ganhou minutos, tornou-se titular e se destacou. Além disso, o camisa 14 pode, contra o Internacional, bater uma importante marca com a camisa alviverde ao atingir cem jogos com o manto decacampeão brasileiro.
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O atleta chegou ao Palmeiras em 2018, após deixar o Fluminense. No Verdão, foi campeão brasileiro em sua primeira temporada e paulista, em 2020, além de ser, em 2019, o artilheiro da equipe junto de Dudu, com 13 gols. No total, esteve presente em 99 confrontos, balançando as redes 22 vezes e dando 13 assistências.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020 Na iminência de completar o centésimo jogo no clube, Scarpa revelou, via assessoria, a emoção de disputar tantos confrontos pelo maior campeão nacional.
– É uma honra alcançar essa marca tão importante e significativa pelo Palmeiras. Estou muito contente e agradeço a Deus por todas as coisas boas que já vivi aqui. Agora, temos que focar nas decisões que temos pela frente e trabalhar forte para buscar mais títulos com essa camisa tão pesada e cheia de história.
O jogo número cem de Gustavo Scarpa no Palmeiras será contra o Internacional, no próximo sábado (19), às 21h (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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