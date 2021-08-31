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futebol

Próximo do fechamento da janela, Palmeiras não tem contratações em vista

A ideia é não praticar mais movimentos de transferência até que a nova gestão, que será de Leila Pereira, assuma o clube, no final do ano...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras não está próximo, ou mesmo em início de conversar, com qualquer jogador. Foi isso que o NOSSO PALESTRA ouviu de fontes na direção de futebol do Verdão, no início desta noite de segunda-feira (30). Mesmo com a carência na função de centroavante, tudo leva a crer que Abel Ferreira, mesmo após inúmeros pedidos, siga sem novidades em seu elenco.A janela de transferências do futebol internacional se fecha nesta terça-feira e, sem qualquer movimento em curso, é possível afirmar que apenas um caso muito particular possa mudar os rumos da opção tomada pela direção de futebol. A ideia é não praticar mais movimentos de transferência até que a nova gestão assuma o clube, no final do ano. Até o momento, somente Leila Pereira lançou candidatura, pela situação.O Palmeiras ainda terá a opção do mercado nacional, nas séries A e B, mas conforme o Brasileirão avança, as opções de atletas com menos de 7 jogos, requisito para poder se transferir internamente, diminui exponencialmente. Na temporada passada, Breno Lopes chegou nesta mesma época do ano, vindo do Juventude, que jogava a segunda divisão nacional.
Apesar dos pedidos de Abel e da torcida, então, os fatos mostram que o desejo por um novo goleador não será atendido. Com Luiz Adriano, Deyverson e Willian, o Palmeiras volta a treinar nesta quinta-feira (2), visando o duelo contra o Flamengo, que só será realizado na segunda semana de Setembro.

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