Próximo de voltar, Jobson fala sobre lesão: 'Muita dor e sofrimento'

O volante Jobson voltou a treinar com o grupo no mês de agosto. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, o que tirou dos jogos nos últimos sete meses.Meses depois, o jogador conta os dias para voltar aos gramados. Jobson falou em sua rede social sobre a reta final da evolução após a grave lesão que sofreu.

-Depois de quase oito meses, posso finalmente dizer que tô cada vez mais perto de voltar a fazer o que amo. Foram dias difíceis, alguns de muita dor e sofrimento e, principalmente, de saudades dos gramados. Tento sempre ver o lado bom das coisas e hoje consigo ver com bons olhos o que passei, pois sei que há sempre um propósito nos planos de Deus. Evoluí e amadureci muito durante esse período lesionado e hoje me sinto mais forte e pronto para mais uma etapa. Espero retornar o mais rápido possível e continuar a realizar o sonho de jogar com a camisa do Santos - escreveu o volante.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e do próprio Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições. Alison também deixou o Peixe recentemente.