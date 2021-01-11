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Próximo de voltar a campo, elenco do Corinthians realiza novo treino tático visando o Fluminense

Timão ainda não estreou na temporada e, nesta segunda-feira (11), fez o penúltimo treinamento visando confronto diante o Tricolor Carioca...
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Publicado em 

11 jan 2021 às 20:33

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 20:33

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O último dos times da Série A a estrear em 2021, o Corinthians caminha para o encerramento da sua preparação para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (11), o técnico Vágner Mancini comandou uma nova atividade tática visando o confronto.
O Timão não atuou na semana passada, pela 28ª rodada do Brasileirão, pois enfrentaria o Palmeiras, que disputava a partida de ida da semifinal da Libertadores, contra o River Plate (ARG). O Derby foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parque. Já o compromisso corintiano pela rodada seguinte, iniciada no fim de semana, foi alterado para esta quarta-feira (13), atendendo pedidos da emissora de televisão que detém dos direitos do Campeonato Brasileiro na TV aberta.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosA comissão técnica corintiana utilizou dois campos do Centro de Treinamentos Joaquim Grava, o primeiro para aquecimento e o terceiro onde Mancini comandou o trabalho tático.
Contra o Flu, o único desfalque certo do Timão é Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Méndez volta de suspensão e vai disputar uma vaga com Jemerson, que é o favorito e foi titular no treino da última quinta-feira (7).

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